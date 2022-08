A Câmara de Nova Odessa realizou, na tarde desta quinta-feira (18/08), a entrega do Diploma de Honra ao Mérito “Tudo pela Ordem”, conferido aos advogados inscritos na assistência jurídica gratuita da 236ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Nova Odessa. A sessão solene foi conduzida pelo presidente da Casa, Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé. Também participaram da sessão os vereadores Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho do Klavin, e Levi Tosta, o Levi da Farmácia.

Atualmente, 65 advogados estão inscritos na assistência. O Diploma de Honra ao Mérito “Tudo pela Ordem” foi instituído pelo Decreto Legislativo 218, de 21 de maio de 2013, de autoria do ex-vereador José Pereira, como reconhecimento aos advogados que prestam serviços à comunidade carente.

O presidente da 236ª da Subseção da OAB, Osmar Alves de Carvalho, aproveitou para agradecer os colegas de profissão pela responsabilidade social de cada um. “Quero agradecer a parceria de cada advogado e a união de esforços. Sempre que precisamos de algo para a sociedade, os colegas estão sempre prontos a servir”, disse.

Representando os advogados da assistência gratuita, Marcelo Della Torre de Souza destacou o trabalho para garantir os direitos da população vulnerável. “Nós precisamos olhar com mais atenção aos necessitados. Ter mais paciência com uma mãe que precisa dos alimentos para o filho ou com uma guarda que precisa ser pacificada. Porque é sempre melhor dar do que precisar receber”, afirmou.

Pelé, que também é advogado, destacou a importância do exercício da advocacia. “A nossa profissão não é para covardes. A batalha é dura. Não podemos baixar a guarda. Direitos conquistados não podem ser perdidos. As pessoas atacam a OAB porque sabem da representatividade que tem o advogado, da força que tem a advocacia”, afirmou.

Estiveram presentes à sessão os advogados Alessandre Passos Pimentel, Ana Caroline Gonçalves, Ana Paula Martins Maura, Fabiana Hatsue Yuami Bartolomei, Felipe Florêncio Rebeschini, Franciele Rodrigues da Silva, Jair Carlos Aranjues Evangelista, Marcelo Della Torre de Souza, Maria Regina do Nascimento Moretti, Maria Souza Pessôa, Marlon Bartolomei, Mateus Cezaretto, Raphael de Oliveira Ferreira Gonçalves, Ricardo Ângelo de Souza e Shirley Mirian Gazzetta.