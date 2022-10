A Câmara de Nova Odessa realizou, na última quarta-feira, a sessão solene em homenagem aos alunos que se destacaram na rede municipal de Educação. O certificado de “Aluno e Aluna Nota 10” é um reconhecimento ao bom desempenho dos alunos do quinto ano e cada escola indica um menino e uma menina para receber o prêmio. Este ano, 24 alunos das 12 escolas municipais de ensino fundamental foram homenageados.

A premiação foi estabelecida pelo Decreto Legislativo 222, de 22 de outubro de 2013, de autoria do vereador Antônio Alves Teixeira, o Professor Antônio. O objetivo é reconhecer o desempenho dos alunos em um conjunto de habilidades, além da participação e assiduidade às aulas durante o ano letivo.

As escolas fazem a indicação dos alunos e a Câmara promove a entrega das homenagens. “É sempre uma alegria envolver as crianças com o trabalho do Legislativo. Neste caso, uma alegria maior ainda oferecer esse certificado aos alunos como um incentivo ao estudo e valorização da educação. Estão todos de parabéns. Alunos, pais e professores estão realizando um excelente trabalho na construção da cidadania”, afirmou o presidente da Câmara de Nova Odessa, Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé.

Pelé ainda destacou a participação de todos no evento. “Agradeço especialmente aos pais por terem trazido suas crianças até a Câmara. Todos os 24 homenageados participaram do evento e nós sabemos o quanto é difícil se deslocar numa quarta-feira à noite, depois de um dia cansativo de trabalho. Ver a casa cheia foi mais uma demonstração de que os pais estão participando como devem da educação dos filhos e que a união da família e da escola promove mudanças importantes na sociedade”, completou.

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, também participou da sessão, assim como o secretário de Educação, José Jorge Teixeira, e representantes das escolas municipais. “Quero cumprimentar todos que estão aqui, os pais, e principalmente vocês, nossos alunos nota dez. Se estamos aqui hoje é graças a vocês, que fizeram a diferença nos seus estudos e nos encheram de orgulho. Não somente seus pais e mães, mas os seus professores e a mim, como prefeito”, afirmou o prefeito Leitinho, que parabenizou também o vereador Professor Antônio pela iniciativa de criar o prêmio.

“Estou muito contente de estar presente neste momento histórico na vida de vocês e das famílias de vocês. Eu estudei aqui na EMEF Dante Gazzetta e não era fácil. Eu tive que trabalhar muito cedo para ajudar no sustenta da minha família, apoiando minha mãe. A gente não tinha pai para mostrar importância do estudo na vida da gente. E hoje, vendo o empenho de vocês para tirarem dez, a gente pode dizer o estudo já faz a diferença na vida de cada um”, acrescentou o chefe do Executivo. “Por isso eu falo: a Educação transforma as pessoas”, completou.

Professor Antônio também destacou a importância da Educação e da participação da família. “Esses 24 alunos hoje representam os cerca de 5,5 mil alunos da rede municipal de Nova Odessa. E só existem alunos notas 10 porque existem pais, mães e avós nota 10”, afirmou.

Também participaram da sessão solene os vereadores Paulo Henrique Bichof, Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho do Klavin, Márcia Rebeschini e Levi Tosta.

Foram premiados os alunos:

Emefei Professora Theresinha Antônia Malagueta Merenda

Mariana Alany Rodrigues Santos

Yuri Fellype Zanco Canova

Emefei Vereador Avelino Xavier Alves “Poneis”

Yasmin Roldão da Silva

Nelsoni Raul Aparecido do Nascimento

Emefei Profª Haldrey Michelle Bueno

Isabela Macedo de Sá

Yhudi Juliano Soares da Silva

Emefei Prefeito Simão Welsh

Rafaela da Silva Forti

Wayllon Fernando Oliveira Alcântara Ferreira

Emefei Profª Augustina Adamson Paiva

Alicia de Moura Ferreira

Walter de Souza Martins

Emefei Profª Alvina Maria Adamson

Victor Hugo Freitas Simonetti

Marina Vasconcellos dos Santos

Emefei Paulo Azenha

Lucca Rodrigues Graminholi

Camilly Vitória Angolini Silveira

Emef Salime Abdo

Julia Camargo Gomes

Vitor Donadon dos Santos

Emef Almerinda Delegá Delben

Isabela de Souza Fresneda

Lucas Oliveira de Souza

Emefei Vereador Osvaldo Luiz da Silva

Raquel Rodrigues Nunes

Henrique da Costa Silva

Emefei Dante Gazzetta

Isabella Fernanda Soares Santos

Paulo Roberto Padela

Emef Profª Alzira Ferreira Delegá

Ícaro Sniker Barbosa

Lara Nunes dos Santos