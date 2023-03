Câmara entrega prêmio a 67 esportistas

A Câmara Municipal de Americana realiza nesta quarta-feira (22)

sessão solene para entrega do prêmio “Destaques Esportivos do Ano” aos esportistas que se destacaram no município. A solenidade acontece no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, a partir das 19h30, e é aberta ao público. A TV Câmara transmite ao vivo, pelo canal 8 da Claro (RPTV) e pelas redes sociais (Facebook e Youtube).

O prêmio será entregue aos esportistas que se destacaram no exercício de suas atividades em Americana no ano de 2022, contemplando 68 atletas masculinos e femininos, além de técnicos, dirigentes de modalidades e jornalistas.

A homenagem foi motivada por projeto de decreto legislativo de autoria do vereador da 15ª, 16ª e 17ª legislaturas, Odair Dias. “O objetivo do prêmio é estimular e reconhecer o empenho dos atletas, ex-atletas, técnicos, membros de comissões técnicas, dirigentes e incentivadores das diversas modalidades esportivas praticadas em nosso município”, destacou o autor na apresentação do projeto.

Serão premiados os atletas em destaque indicados pelos representantes das modalidades e cinco indicados pela secretaria de Esportes, entre atletas, técnicos, membros de comissão técnica, dirigentes e funcionários. Foram indicados ainda dois profissionais da imprensa esportiva para que também sejam premiados.

Confira a lista dos premiados:

MODALIDADE INDICADO AEROMODELISMO VCC; JOSE GERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA AEROMODELISMO VOO LIVRE RODRIGO MORETTI ATLETISMO FEMININO; DARA GABRIELA FERREIRA DA SILVA ATLETISMO MASCULINO; FELIPPE DA SILVA BRAGA AUTOMODELISMO FLAVIO ELIAS BASQUETE FEMININO; WYANARA SOPHIA EUGENIO NUNES BASQUETE MASCULINO; HEITOR BALBINO DO NASCIMENTO BICICROSS FEMININO; LAURA PEREIRA TERRA BICICROSS MASCULINO; GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS BIRIBOL; DIEGO MAYCON DEUSOTO BOCHA; ADENIR BORIOLA BOXE FEMININO; MILENY APARECIDA ZUZA DOS SANTOS BOXE MASCULINO; ANTONIO ZUZA DOS SANTOS FILHO BUMERANGUE. MARCIO APARECIDO MOREIRA NORA CAPOEIRA FEMININO; ALINE VICENTINI CAPOEIRA MASCULINO; ANDRE LUIS CATERSE CICLISMO FEMININO; LARA DO NASCIMENTO FERNANDES CICLISMO MASCULINO; LUIS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA CORFEBOL; JULIA CASATTI / LEONARDO MARTINS BERNARDINO DAMAS FEMININO; MARLENE DA SILVA OLIVEIRA ESPORTES ADAPTADOS MASCULINOS; FELIPE MARCEL FUZATI FISICULTURISMO; TIAGO HENRIQUE DE ARAGÃO FITNESS; MARILIZA CARMINATTI GINÁSTICA ARTÍSTICA FEMININO LAURA ONOFRE GINÁSTICA ARTÍSTICA MASCULINO RENAN R DE SOUZA GINÁSTICA RÍTMICA NAYARA DE ALMEIDA HANDEBOL FEMININO; MURIEL KARELA TAVARES ANTICO PELICANO HANDEBOL MASCULINO; HIGOR JACOMETTO HIPISMO; MAYNE NAJAR JIU-JITSU FEMININO; PATRICIA FERRO SANTA ROSA JIU-JITSU MASCULINO; CLAYTON JOMERTZ DA SILVA JUDÔ FEMININO; LARISSA NEGRINI DA SILVA JUDÔ MASCULINO; GABRIEL AKIRA M SUZUKI KARATÊ FEMININO; IZABEL CRISTINA DIAS KARATÊ MASCULINO; JOAO MIGUEL DE SOUZA KART; ALAN SISDELI KICKBOXING FEMININO EMELY VENANCIO DE MOURA KICKBOXING MASCULINO MATEUS ALVES KUNG-FU FEMININO; DANYA MENDES SALATTI KUNG-FU MASCULINO; STEFANNY BARRETO LUTA OLÍMPICA FEMININO MARIA EDUARDA O V CIARAMELO LUTA OLÍMPICA MASCULINO LUCAS KAZUO M SUZUKI MALHA; JADER TORRES DOS SANTOS MERGULHO PAULA N PERTILE MUAY THAI FEMININO JULIA CARVALHO MUAY THAI MASCULINO EMERSON HENRIQUE SALES DA SILVA NATAÇÃO FEMININO; MANOELA BALLANCEGA NATAÇÃO MASCULINO; VITOR BALLANCEGA PARKOUR RAFAEL LUIS DA SILVA TÊNIS DE MESA FEMININO; MARIA PAULA SILVA RIBEIRO TÊNIS DE MESA MASCULINO; ADILSON PAULINO TÊNIS FEMININO; MARIA EDUARDA MACIEL DA SILVA TÊNIS MASCULINO; JOSE CARLOS MACIEL DA SILVA TIRO ESPORTIVO CARLA PIELLUSCH \ EDUARDO AUGUSTO MARQUES TRIATHLON FEMININO; LARA DO NASCIMENTO FERNANDES TRIATHLON MASCULINO; RODRIGO REAMI VÔLEI DE AREIA FEMININO; EVELIN FORMIGONI VOLEIBOL FEMININO; KAREN CRISTINA BRITO VOLEIBOL MASCULINO; MATTEO POLIZELI ALVES XADREZ MASCULINO; GILMAR DOS SANTOS INDICADO SECRETARIA DE ESPORTES NIVALDO ALVES DE LIMA INDICADO SECRETARIA DE ESPORTES JOSE NESTOR BATTISTUZZI INDICADO SECRETARIA DE ESPORTES MARINILSE SCANAVACHI INDICADO SECRETARIA DE ESPORTES IRANI MILANI INDICADO SECRETARIA DE ESPORTES ANABEL MOREIRA JORNALISTA ZARAMELO JR JORNALISTA LEONARDO CARILO

