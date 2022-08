A Câmara Municipal de Americana realiza nesta terça-feira (9) sessão solene para a entrega de títulos de cidadão americanense aos senhores Antônio Luiz de Jesus Penaquione (Luiz Peninha), João Batista Biagioni e Orazy Prando Junior (Mestre Prando Junior), pelos relevantes serviços prestados ao município.

A solenidade acontece no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, a partir das 19h30, e é aberta ao público. A TV Câmara transmite ao vivo, pelo canal 8 da NET, pelo site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube).

As homenagens foram motivadas por decretos legislativos de autoria dos vereadores Leco Soares (Podemos) – Luiz Peninha; e Lucas Leoncine (PSDB) – João Batista Biagioni; e pelo suplente de vereador Professor Jonas Santos (União Brasil) – Mestre Prando Junior.

Antônio Luiz de Jesus Penaquione – Luiz Peninha

Antônio Luiz de Jesus Penaquione, o Peninha, nasceu em 1º de dezembro de 1966 em Rio das Pedras, interior de São Paulo. Filho de Luiz e Maria de Lourdes. Casado com Rosilaine Cristina Peroto Penaquione, com quem tem uma filha: Mariana.

Mudou-se para Americana em 1972. Cursou jornalismo de 1985 a 1988 na PUC-Campinas e especializou-se em jornalismo esportivo na Unicamp, em 1999.

Começou a trabalhar no rádio, na FM Notícia, com Flávio Barbosa. Passou pela rádio Clube, fazendo plantão esportivo e um programa de jornalismo da ronda da cidade. Posteriormente, foi para a Rádio Azul Celeste para trabalhar na cobertura esportiva.

Ao lado de Antônio Edson, montou uma das equipes de esportes mais fortes que Americana já teve. Junto deles, trabalhavam Edmilson Tonel, Antônio Carlos Tavares Jardim, Waine Faé, Rogério Assis, Jota Júnior, Fofão, Jorge Ferreira e Emerson Oliveira.

Ainda no esporte, retornou à FM Notícia e, na sequência, montou a programação da Notícia AM (rádio Clube) que em seguida foi vendida. Posteriormente, em 1999, foi trabalhar no Jornal Todo Dia, onde permaneceu por 19 anos.

Atuando na redação esportiva do jornal “Todo Dia”, Peninha ficou duas vezes em 3º lugar no Prêmio Aceesp (Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo). Nesse período, contribuiu com a remodelação da TV Todo Dia, onde já havia trabalhado anteriormente com o jornalista Walter Bartels, quando ainda se chamava TV Americana.

Há mais de 16 anos deu início ao seu projeto no ramo de cafeteria, e atualmente também conta com um restaurante. Paralelamente, continua trabalhando em uma das suas grandes paixões, na rádio Gold FM.

João Batista Biagioni

Nascido em Andradas, Minas Gerais, em 16 de maio de 1947. Filho de Luiz Emilio Biagioni, alfaiate, e de Maria do Carmo Miranda Biagioni, dona de casa. Irmão de Luiz Antônio, Maria Julia e Rita de Cassia. Casado com Edita Liselotte Del Carmen Klaus há 20 anos. Desta união, com alegria fala dos dois enteados, Alejandro e Raul, e dos dois netos, Leonardo e Catarina.

Veio para Americana em 1948, com apenas nove meses de vida, inicialmente vindo para morar no bairro Vila Galo. Graduado em Engenharia Civil na UNICAMP, fazendo parte do primeiro vestibular e da primeira turma de Engenharia da universidade em 1968.

Antes mesmo de se formar, foi trabalhar em Campinas na empresa SAID ABDALAH ENGENHARIA COMÉRCIO E AGRICULTURA, onde trabalhou de 1972 a 1973.

Em julho de 1973, tornou-se sócio proprietário na empresa OCAPEBA COMERCIAL E CONSTRUTORA, tendo como sócios Achilles Camargo Neves e Lionelo Ravera. A construtora, pioneira de Americana, trouxe grandes projetos e construções para nossa cidade. Biagioni foi engenheiro responsável de diversas construções importantes, como o estádio de futebol do Rio Branco Esporte Clube, ampliação da quadra do Centro Cívico, praças de esportes e obras empresariais.

Atuou como assistente técnico e perito da procuradoria da Prefeitura Municipal de Americana de 1975 a 1979. Em 1989 teve a experiência profissional internacional de trabalhar como engenheiro civil autônomo na Itália.

Iniciou sua participação na vida pública em 1985 na Prefeitura Municipal de Santa Barbara D’Oeste, exercendo o cargo de Secretario Municipal de Obras e Coordenador Municipal de Planejamento.

Em 2004, a convite do Prefeito Erick Hetzel Junior, atuou no Departamento de Água e Esgoto de Americana e depois como Secretário de Transportes e Sistema Viário, de 2005 a 2008. Em 2016, na gestão do prefeito Omar Najar, foi secretário adjunto na Unidade de Transportes, de fevereiro a dezembro de 2016.

Prestou diversos trabalhos sociais quando participou ativamente no Rotary Club Americana entre 1979 e 2008, sendo presidente por duas gestões. Foi fundador e é Conselheiro da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Americana.

Atualmente exerce a função de Conselheiro Fiscal da Associação Semear Americana, entidade sem fins lucrativos dedicada a ações voltadas a crianças e adolescentes de famílias em situação de vulnerabilidade social.

Orazy Prando Junior

Mestre Prando Junior nasceu em Paraguaçu Paulista em 25 de dezembro de 1960. Filho de Orazy Prando e Joana de Andrade Prando, mudou-se para Osasco com seus pais quando criança e veio para Americana em 1989.

Aos 15 anos de idade foi diagnosticado com Febre Reumática, o que lhe deixou muito fraco e debilitado. Os médicos recomendaram então uma atividade física para o seu restabelecimento. Foi nessa época que, ao assistir ao filme “Operação dragão” de Bruce Lee, se interessou por Artes Marciais.

Iniciou sua trajetória pelo Karatê Shotokan, pouco depois migrou para a Capoeira e praticou Kung Fu Taisan. Começou a praticar Hapki Do até que em 1981 conheceu o Muay Thai.

Decidiu ir para o Rio de Janeiro para praticar esta nova modalidade. Conhecido como “Junior Paulista”, foi Campeão Carioca de Muay Thai entre academias, Campeão Brasileiro no anos de 1985 e 1986 e Campeão da Copa Manchete também no ano de 1985.

Voltando para São Paulo no final do ano de 1989, já com os Títulos de Bi Campeão Brasileiro de Muay Thai na categoria Meio Médio Ligeiro, veio para Americana, onde seus pais já residiam.

Fundou a Equipe Movimento Thai no ano de 1990 com a supervisão do Grão Mestre Paulo Faria Nikolai de Campinas. Foi pioneiro na Modalidade do Muay Thai em Americana e Região, sendo conhecido como Professor Prando Junior.

Formou diversos Campeões Paulista, Campeões Brasileiros e Sul-Americanos pela ISKA. Foi medalha de Prata e de Bronze como técnico no Pugilismo nos Jogos Abertos do Interior representando a Cidade de Americana por diversas vezes.

Amante das Artes Marciais, trouxe para a Cidade de Americana outras modalidades como o Jiu Jitsu, o MMA e o Taekwon Do.

Promotor de grandes eventos de lutas na cidade, criou o “THAI FIGHT”, reunindo atletas de diversas academias e grande público. Mestre Prando Junior já possui vários professores formados, dos quais, muitos ministram aulas na região.