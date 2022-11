A Câmara Municipal de Americana realiza nesta quarta-feira (9) sessão solene para entrega do diploma de “Atirador Destaque do Ano” ao atirador Gustavo Bueno da Silva, por destaque no exercício de suas atividades no Tiro de Guerra 02-045 de Americana. A solenidade acontece no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, a partir das 19h30, é aberta ao público e será transmitida ao vivo pela TV Câmara, no canal 8 da Claro (RPTV), pelo site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube).

O diploma “Atirador Destaque do Ano” é entregue anualmente pela Câmara após indicação feita pelo Tiro de Guerra 02-045 do atirador que mais se destacou durante o ano. A honraria foi instituída em 2009 através de decreto legislativo de autoria do vereador da 14ª e 15ª Legislaturas Luiz Antonio Crivelari.

Biografia

Gustavo Bueno da Silva nasceu em Americana em 08 de junho de 2003, filho de Fabio Feitosa da Silva e Daniela Bueno da Silva. Monitor responsável, educado, assíduo e sempre empenhado em realizar as missões a ele destinadas.

Prestou um excepcional serviço ao Tiro de Guerra 02-045 e à sociedade americanense, demonstrados em várias missões ao longo do período do serviço militar obrigatório, como Campanhas em apoio a comunidade; Apoio nas atividades internas do Tiro de Guerra, como Recepção e orientação na Comissão de Seleção, Comissão de Inspeção de Saúde e Recepção da Comitiva da Seção de Tiros de Guerra da 2ª Região Militar em Visita de Inspeção; Comandante da Tropa do TG 02-045 em diversas Solenidades;

Um trabalho bem feito precisa ser reconhecido. Durante o ano de instrução todos enfrentaram desafios e obstáculos, mas para chegar a um bom resultado não é necessário possuir apenas as habilidades certas, e sim depositar também muita atenção, esforço e dedicação nas tarefas assumidas.

Seu desempenho e sucesso, são consequências de um bom trabalho executado, o que fizeram com que o Monitor Gustavo Bueno da Silva, fosse escolhido como referência entre o efetivo matriculado no ano corrente. Por isso, recebe o Diploma de Atirador Destaque do Ano de 2022 da Câmara Municipal de Americana.