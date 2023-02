Na Câmara desde 97, Fontes reclama de “falta de política” em SBO

O vereador de Santa Bárbara d’Oeste Carlos Fontes (União Brasil) mostrou sua insatisfação com a política barbarense nesta terça-feira, durante a sessão da Câmara Municipal e foi aplaudido por colegas parlamentares.

Na Câmara com mandatos desde 1997, Fontes – que até então trabalhava na base do governo de Rafael Piovezan (MDB) – reclamou da falta de política em Santa Bárbara. Apesar de não citar nomes, o parlamentar deixa claro que seu recado é diretamente para o poder executivo, mas não necessariamente para o prefeito.

A atitude de Fontes indica que o prefeito e o agora secretário de governo, Joel Cardoso (PV), vão enfrentar dificuldades com a Câmara, agora sob o comando do vereador Paulo Monaro (MDB). A maioria dos parlamentares estão “unidos” numa oposição ainda tímida, mas que pode e tende a mudar o tom.

A insatisfação de Fontes foi durante a discussão de um projeto de autoria do poder executivo sobre alienação de bens públicos. Foi acatado pelos vereadores o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de nº 03/2022.

Com o empate nessa votação, o presidente do Legislativo, vereador Paulo Monaro (MDB), definiu o resultado se posicionando favorável ao parecer. Com o acatamento do parecer, a matéria fica prejudicada e será arquivada.

BASTIDORES. Para tentar reverter a situação, Joel vai precisar experimentar novas formas de manter o diálogo com os vereadores, agora com mais liberdade sob o comando de Monaro. O jeito de ser pacífico de Joel não agrada grande parte dos parlamentares, que já se articulam para mudar os rumos da política.

PREFEITO. Apesar da movimentação dos vereadores, o grupo não pode deixar de levar em consideração os avanços em Santa Bárbara d’Oeste na gestão Piovezan, muitas vezes beneficiando os próprios parlamentares em suas áreas de atuação. Outro ponto a se considerar é grande aprovação do governo por parte da população, o que pode deixar qualquer manobra política sem muito efeito.

