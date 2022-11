O Laboratório Hacker da Câmara dos Deputados vai debater, nesta sexta-feira (4), a partir das 14h, a mudança na forma como as pessoas vivenciam e participam da política. O LabTalks será transmitido pelo canal do LabHacker no YouTube e vai abordar temas como qualidade do debate político, desafios da polarização, uso de redes sociais, influência do impulsionamento de notícias e fake news.

Para o debate, foram convidados dois especialistas em participação política digital e presencial. Silvia Cervellini é cofundadora e coordenadora do Delibera Brasil, organização que aproxima as pessoas da política, inserindo-as em processos para deliberação e formulação de políticas públicas. Ex-diretora do Instituto de Pesquisa Ibope, é formada em Ciências Sociais e tem pós-graduação em opinião pública. Marcelo Santos é professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e desenvolve pesquisas nas áreas de Internet e Política e Participação Digital.

Fake news

O tema desta edição foi escolhido para discutir como – na nova praça pública, que são as redes sociais – o aumento de polarização e o crescimento de notícias falsas tornam cada vez mais difícil a obtenção de consensos para deliberação. A falta de qualidade no debate político nas eleições deste ano foi um dos principais exemplos desta nova realidade.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), alertas de fake news no segundo turno aumentaram significativamente em relação à primeira etapa. O tribunal recebeu mais de 5.800 comunicações nos primeiros 11 dias da campanha para o segundo turno, o que representa quase metade de todos os alertas recebidos durante o ano de 2022. Em relação à eleição municipal de 2020, os alertas cresceram 1.671%.

Participação on-line

Para participar do LabTalks e interagir durante o debate, basta acessar o canal do LabHacker no YouTube e enviar dúvidas ou comentários pelo chat, para serem respondidos durante a live. Os vídeos ficam gravados no canal.

O LabTalks reúne pessoas interessadas em contar suas experiências, novas propostas e curiosidades, com temáticas ligadas à tecnologia, inovação e democracia. Os encontros virtuais têm duração de uma hora e são realizados quinzenalmente, às sextas-feiras.

Serviço

Evento: LabTalks – A participação política do futuro

Data: sexta-feira (4)

Horário: 14h

Transmissão: canal do LabHacker no YouTube

Não há necessidade de inscrição para participar do evento.