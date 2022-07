A Câmara Municipal de Sumaré abre nesta quarta-feira (13) o processo seletivo para contratação de estagiários dos cursos de Tecnologia da Informação, Comunicação, Direito e Administração. Ao todo serão oito vagas disponíveis. Ao todo serão oferecidas oito vagas para estudantes das áreas de Tecnologia da Informação, Comunicação, Direito e Administração.

A inscrição poderá ser realizada a partir das 14h de amanhã até o dia 19 por meio do site www.superestagios.com.br. O estágio tem carga horária semanal de 30 horas, com bolsa-auxílio de R$ 1.212 e vale-transporte no valor de R$ 217, 80. O edital completo com mais informações está no site da empresa Super Estágios