A Câmara Municipal de Sumaré rejeitou uma moção que propunha homenagem ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), pela realização da Conservative Action Political Conference 2022 (CPAC), evento que reúne anualmente alguns dos principais nomes da direita conservadora. A 3ª edição brasileira da conferência foi realizada em Campinas, no último final de semana. A moção de congratulação nº 170/2022, de autoria do vereador Sirineu Araújo (PL), foi rejeitada por 8 votos contrários e 2 favoráveis durante a sessão ordinária realizada nesta terça-feira (14), na Câmara de Sumaré.

Durante a discussão da moção, os vereadores destacaram que Eduardo Bolsonaro nunca visitou ou destinou emendas parlamentares a Sumaré durante seu mandato como deputado federal, motivo pelo qual a cidade não deveria homenageá-lo. O vice-presidente da Câmara, vereador Lucas Agostinho (União Brasil), lembrou que o deputado federal teve 10.475 votos em Sumaré nas últimas eleições, mas nunca teria enviado verba para o município.

O vereador Rudinei Lobo, correligionário de Bolsonaro, endossou as críticas: “Mesmo o Eduardo Bolsonaro sendo do meu partido, eu voto contra. A gente tem que dar valor a quem tem ajudado a cidade. Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República, até agora não mandou um tostão para a cidade. Fico muito triste e, por esse motivo, voto contrário”, justificou.

“Um deputado é eleito para atender ao seu estado, às cidades e as nossas necessidades. O cidadão recebe quase 11 mil votos em Sumaré, nunca pôs o pé nessa cidade, nunca mandou um tostão para cá e eu ainda tenho que votar numa moção dessa? É difícil. Meu voto é contra”, declarou Ulisses Gomes (PT).

Os únicos que votaram a favor da moção foram os vereadores Sirineu Araújo (PL) e Silvio Coltro (PL). Votaram contra os vereadores Hélio Silva (Cidadania), João Maioral (PDT), Rudinei Lobo (PL), Joel Cardoso (PSD), Ulisses Gomes (PT), Gilson Caverna (PSB), Lucas Agostinho (União Brasil) e Digão (União Brasil). Como presidente da Casa, o vereador Willian Souza (PT) não participa das votações, mas, após a rejeição do texto, declarou que sente orgulho da Câmara pelo resultado da votação.

A edição brasileira da CPAC, realizada em Campinas, contou com a presença dos deputados federais Daniel Silveira (PTB-RJ), Carla Zambelli (PL-SP), Paulo Eduardo Martins (PL-PR) e Capitão Derrite (PL-DF), além do próprio Eduardo Bolsonaro. Também participaram da CPAC os ex-ministros Ricardo Salles, do Meio Ambiente, e Tarcísio Freitas, da Infraestrutura. A conferência contou ainda com o ex-assessor da presidência dos Estados Unidos durante o mandato do republicano Donald Trump, Jason Miller, o fundador do Partido Republicano Chileno, José Antônio Kast, e o deputado argentino Javier Milei.