Sirineu Araújo homenageia governador Tarcísio de Freitas na Câmara de Sumaré

Durante sessão ordinária realizada na terça-feira (21) na Câmara de Sumaré, o vereador Sirineu Araújo (PL) prestou homenagem ao governador do Estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, por meio da moção de congratulação nº 57/2023. O documento recebeu 15 votos favoráveis.

Na moção aprovada, Sirineu lembra que Tarcísio nasceu no Rio de Janeiro e foi oficial do Exército Brasileiro na área de engenharia entre 1996 a 2002, quando passou a atuar como engenheiro do Exército, tendo sido chefe da seção técnica da Companhia de Engenharia do Brasil na Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, entre os anos de 2005 e 2006.

O vereador destaca ainda a extensa carreira de Tarcísio como servidor público desde 2008, quando deixou o serviço militar, no posto de capitão, para ingressar no serviço público federal como analista de finanças e controle da Controladoria-Geral da União (CGU).

Nos anos de 2015 e 2016, atuou nos governos Dilma e Temer como secretário da Coordenação de Projetos da Secretaria Especial do Programa de Parceria de Investimentos (PPI). Já em 2019, por indicação do então presidente Jair Bolsonaro, Tarcísio foi nomeado ministro da Infraestrutura, com a missão de finalizar obras inacabadas e conceder o máximo possível de ativos para a iniciativa privada.

No ministério, Tarcísio de Freitas ganhou destaque nacional e foi eleito governador do Estado de São Paulo nas eleições de 2022.

‘’Neste princípio de mandato, Tarcísio Gomes de Freitas tem se destacado entre os demais governadores do país, por tamanha maestria e firmeza de suas convicções e decisões, e trabalhado com uma assertividade ímpar frente ao estado. E ganha os holofotes de toda imprensa séria e responsável, quando, diante uma tragédia natural no litoral paulista, transfere seu gabinete para entre o caos, e intensivamente trabalha do local a fim de solucionar os problemas da população’’, afirma o vereador no documento.

Sumaré aprova programa de conscientização sobre malefícios do cigarro eletrônico

O uso de cigarros eletrônicos entrou na mira dos vereadores de Sumaré, que aprovaram a criação do Programa de Conscientização sobre os Malefícios do Uso de Cigarro Eletrônico no município. O objetivo é promover a educação e a conscientização sobre os riscos à saúde relacionados ao uso desses dispositivos eletrônicos, que caíram no gosto especialmente dos jovens. O Projeto de Lei nº 33/2023, de autoria do vereador Gilson Caverna (PSB), foi aprovado em sessão na noite desta terça-feira (21), com 19 votos favoráveis. O texto segue para sanção do prefeito Luiz Dalben.

Caso seja sancionado pelo Executivo, o programa poderá promover campanhas publicitárias, palestras, atividades educativas em escolas e outras iniciativas que visem à conscientização da população.

“A crescente popularidade dos cigarros eletrônicos tem sido alvo de preocupação por parte da comunidade científica, que aponta os riscos à saúde relacionados ao seu uso. Apesar de ainda não existirem estudos conclusivos sobre seus efeitos a longo prazo, já é sabido que o uso de cigarros eletrônicos pode causar danos graves à saúde, incluindo aumento do risco de infarto e derrames”, alerta Caverna.

O programa de conscientização será desenvolvido pela Prefeitura de Sumaré e poderá ser realizado por meio de parceria com entidades de saúde, educação e demais órgãos públicos responsáveis pela promoção da saúde.

ORDEM DO DIA

Ainda durante a sessão, outros dois projetos de lei foram aprovados, ambos de autoria do vereador Willian Souza (PT): PL nº 22/2023, que dispõe sobre a possibilidade de agendamento de consultas médicas por telefone nas unidades de saúde para pacientes idosos, pessoas com deficiência e gestantes; e PL nº 43/2023, que institui a gratuidade no transporte público para agentes comunitários de saúde em seu horário de expediente.

O PL nº 56/2023, de autoria do vereador Rai do Paraíso (Republicanos), que dispõe sobre a obrigatoriedade da aquisição de livros em formato braile, audiolivros e outros meios, saiu de votação por apresentação de emenda. Pelo mesmo motivo, foi retirado da pauta o PL nº 125/2022, proposto pelo vereador Sirineu Araújo (PL), que dispõe sobre a autorização da instalação de placas com cardápios em braile nos restaurantes, lanchonetes, bares, hotéis e estabelecimentos de atendimento ao consumidor.

Já o PL nº 149/2022, apresentado pelo vereador Rudinei Lobo (PL), que dispõe sobre a obrigatoriedade da colocação de cadeiras de rodas em escolas privadas e públicas de Sumaré, saiu da Ordem do Dia por pedido de vista do vereador Fernando do Posto (Republicanos).

