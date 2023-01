Câmara de Santa Bárbara tem 74 projetos parados

Com exclusividade, o Novo Momento traz o número de projetos que estão parados apenas aguardando entrar para votação na Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste.

Entre 2021 e 2022, 74 propostas já passaram pelos trâmites burocráticos necessários e aguardam a inclusão na ordem do dia para a apreciação dos vereadores. Do total de projetos, 55 são do vereador Eliel Miranda (PSD).

2021 – 35 projetos parados, sendo 22 apenas do vereador Eliel

2022 – 39 projetos parados, sendo 33 de Eliel

A decisão do ex-presidente do legislativo, o vereador Joel do Gás (PV), em não encaminhar os projetos para a ordem do dia, sempre foi alvo de críticas dos vereadores. Agora, o atual presidente, Paulo Monaro (MDB), afirmou que dará andamento a todas as propostas paradas.

Na semana passada, 7 projetos foram apreciados durante a sessão, fato que não se via há muito tempo no legislativo barbarense. As pautas eram sempre ‘frias’ com 1 ou 2 propostas “tranquilas”.

