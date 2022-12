O presidente da Câmara de Nova Odessa, Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé, conduziu hoje a cerimônia de inauguração do novo prédio do legislativo municipal. Com cerca de 1.800 metros quadrados, o imóvel está localizado na Avenida João Pessoa, 1.599.

“Foram muitos desafios até chegarmos a essa Casa. Tentamos adequar o prédio antigo, que também era locado, mas não houve interesse dos proprietários. Buscamos uma área para construção do prédio próprio junto ao Executivo, mas também não foi viabilizada. A Câmara precisava e merecia um ambiente adequado para desenvolver suas atividades e é isso que estamos entregando hoje”, afirmou o diretor geral da Câmara, André Faganello.

“Agradeço à toda equipe que nos ajudou nesse processo de mudança, aos servidores da Casa e à minha família. Foram dias difíceis e de muito trabalho, mas aprendi com meu pai que devemos fazer o que é certo. É isso que estamos fazendo. Como sempre digo, ser sério dá trabalho, mas dá resultado”, afirmou Pelé.

A cerimônia contou com a presença de autoridades como a delegada seccional de Americana, Martha Rocha, e o comandante do 48º Batalhão de Polícia Militar do Interior, coronel Valmir Moreira.

Também estiveram presentes os vereadores Sílvio Natal, o Cabo Natal, Paulo Bichof, Levi Tosta, o Levi da Farmácia, Márcia Rebeschini, Sebastião Gomes dos Santos, Tiãozinho do Klavin, e o presidente eleito para o biênio 2023-2024, Wagner Morais.

“A Câmara precisava dessa mudança e toda a equipe que se empenhou para que acontecesse está de parabéns. A partir do próximo ano eu serei um presidente conciliador e cobrarei sempre respeito com o Legislativo e com o povo”, afirmou Morais.

O prefeito Cláudio José Schooder enviou como representante o assessor José Mário de Moraes, que já presidiu a Câmara de Nova Odessa. O presidente da Câmara de Americana, Thiago Martins, e o secretário de Governo de Sumaré, Odair Dias, também acompanharam o evento.

O padre Antônio Luiz Fernandes, da Paróquia de São Jorge, e o presidente do Copeno (Conselho de Pastores de Nova Odessa), Ataíde Alves, abençoaram a nova casa do Poder Legislativo.

O IMÓVEL – O plenário do novo prédio tem 300 metros quadrados, o dobro da capacidade do antigo imóvel. Duas salas de reunião foram preparadas para atender os vereadores e seus convidados.

A estrutura conta ainda com recepção ampla, dez gabinetes para vereadores, espaço da presidência com gabinete, recepção e sala de reuniões exclusivas.

A infraestrutura de serviços conta com três conjuntos de banheiros, duas copas e um refeitório para ser utilizado pelos servidores.

O setor administrativo em geral conta ainda com 20 salas que garantem melhores condições de trabalho, todas com ventilação e iluminação natural, além da climatização.

O prédio é acessível, sem rampas ou outros obstáculos que dificultam a locomoção de pessoas com deficiência.