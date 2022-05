A Câmara de Nova Odessa adquiriu recentemente 14 novos computadores. A aquisição, além de atender a demanda por conta da contratação de novos servidores, é um investimento na modernização dos equipamentos utilizados na rotina administrativa da Casa e nos gabinetes dos parlamentares, com o objetivo de implantar o projeto Câmara Sem Papel.

O presidente da Câmara, Elvis Ricardo Maurício Garcia, está trabalhando desde o ano passado com o objetivo de substituir todas as tramitações em papel por sistemas de tramitação eletrônica, que representarão economia de recursos públicos e ampliação da transparência administrativa para o Legislativo.

“Em 2021 tínhamos muitas restrições por conta da pandemia e da legislação federal que limitou as despesas dos órgãos públicos. Mas a Câmara de Nova Odessa passou alguns anos sem investimento e agora precisamos de modernização do serviço público. Há estudos que apontam que o poder público está pelo menos 20 anos atrasado em relação às evoluções tecnológicas e isso tem que mudar. A tecnologia deve ser usada para melhorar os serviços públicos, para facilitar o acesso do cidadão a esses serviços. É isso que estamos buscando na gestão da Câmara Municipal”, explicou Pelé.

Além de 14 completos (torre, monitor, suporte de mesa, mouse e teclado), foram adquiridos 18 estabilizadores. O custo total das aquisições foi de R$ 91.275,00.

A última compra de computadores para os gabinetes dos vereadores havia sido realizada em 2013. “Já se passaram quase dez anos. Quanta coisa mudou na área tecnológica nesse tempo? Se pretendemos ampliar nossos sistemas, implantar a tramitação eletrônica e garantir que a comunicação com a população seja mais eficiente, temos que começar com o investimento em equipamentos que, no mínimo, sejam atualizados e capazes de suportar todas essas informações e recursos”, completou o diretor da Câmara, André Faganello.

A compra foi feita por meio de processo licitatório na modalidade pregão presencial e as empresas que apresentaram o menor preço por lote de equipamentos foram CR Tecnologia e Informática da Fonte Comércio e Serviços Ltda.