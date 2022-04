Os vereadores da Câmara Municipal de Americana aprovaram por unanimidade em primeira discussão, durante a sessão ordinária realizada nesta quinta-feira (28) no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, o projeto de lei nº 155/2021, de autoria do Poder Executivo, que cria o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial.

De acordo com o texto do projeto, o conselho terá como finalidade deliberar sobre as políticas públicas que promovam a igualdade racial para combater a discriminação étnico-racial, reduzir as desigualdades sociais, econômicas, políticas e culturais, atuando no monitoramento e fiscalização dessas políticas públicas setoriais.

O conselho deverá ser composto por representantes do poder público, de organizações da sociedade civil com atuação na defesa dos direitos da comunidade negra e no combate ao racismo, bem como voltadas às religiões de matriz africana, cultura afro-brasileira e outros seguimentos étnicos, e de entidades de classe e/ou de instituições de ensino superior que tenham comprovadamente atuação na questão do combate ao racismo.

O projeto será votado pelos vereadores em segunda discussão na sessão ordinária da próxima quinta-feira (28).

Semana do Veterano Militar

Foi aprovado por unanimidade em primeira discussão o projeto de lei nº 37/2022, de autoria do vereador Thiago Brochi (PSDB), que autoriza o Poder Executivo a instituir no calendário oficial de datas comemorativas do município a Semana do Veterano Militar das Forças Armadas Brasileiras e Militares Estaduais.

Programa “Inglês para todos”

Foi aprovado por unanimidade em primeira discussão, após ter sido incluído na pauta da Ordem do Dia em regime de urgência, o projeto de lei nº 48/2022, de autoria da vereadora Dra. Rosângela (Cidadania), que dispõe sobre a autorização para a implantação do Programa “INGLÊS PARA TODOS, uma oportunidade de aprendizado para a vida”.

Denominação de ruas

O projeto de lei nº 38/2022, de autoria do Poder Executivo, que denomina as vias públicas que especifica, foi aprovado por unanimidade em primeira discussão.

O projeto de lei nº 40/2022, de autoria do vereador Marcos Caetano (PL), que denomina Maria Adélia da Silva a Rua G, localizada no Jardim Nova Aliança, código nº 30062, foi aprovado por unanimidade em primeira discussão.

Foi aprovado por unanimidade em primeira discussão o projeto de Lei nº 41/2022, de autoria da vereadora Dra. Rosangela, que denomina ‘Dr. Walter Santana de Carvalho’, a Rua 4 (quatro), localizada no Parque Industrial Jair Faraone Zanaga 3, código n° 19299.

O projeto de lei nº 42/2022, de autoria do vereador Lucas Leoncine (PSDB), que denomina “Antonio Zanetti” a Rua ‘E’ do Jardim Nova Aliança, em Americana, foi aprovado por unanimidade em primeira discussão.

Criação de cargos de Assistente Jurídico

Foi aprovado com dezesseis votos favoráveis e dois contrários em segunda discussão o pojeto de Lei nº 31/2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação de cargos de Assistente Jurídico, de provimento por concurso público.

Adiamentos

O projeto de lei nº 33/2022, de autoria da vereadora Nathália Camargo (Avante), que denomina “Gê Godoy” a Rua Vinte e Um (21) – código 12084, localizada no Parque Industrial 9 de Julho, recebeu primeiro pedido de vista formulado pela vereadora autora.

Foi adiado por quatro dias a pedido do vereador Pastor Miguel Pires (Republicanos) o projeto de lei nº 39/2022, de autoria do vereador Juninho Dias, que transforma em patrimônio sociocultural do município a feira livre de carros que acontece no bairro São Luiz.