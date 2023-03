Câmara Americana premia mulheres esta 4a

A Câmara Municipal de Americana realiza nesta quarta-feira (08)

Dia Internacional da Mulher, a solenidade de entrega do prêmio “Mulheres Destaques do Ano” a dezoito homenageadas que se destacaram no exercício de suas atividades em Americana. A solenidade acontece no Plenário Dr. Antonio Álvares Lobo, a partir das 19h30, é aberta ao público e será transmitida ao vivo pela TV Câmara, no canal 8 da Claro, pelo site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube).

A solenidade ocorre anualmente no mês março, quando é comemorado o dia internacional da mulher. A honraria foi motivada por um projeto de decreto legislativo de autoria do presidente da Câmara, vereador Thiago Brochi (sem partido). “A realidade do crescimento do espaço feminino tem sido percebida pela participação da mulher em diferentes áreas da sociedade que lhe conferem direitos sociais, políticos e econômicos, assim como os indivíduos do sexo oposto. O objetivo da homenagem é, portanto, estimular e reconhecer o trabalho das mulheres em nosso município”, destaca.

Homenageadas

Serão homenageadas as indicadas pelos parlamentares da Casa: Camila Rodrigues Magri (vereador Silvio Dourado); Claudia Borelli (Thiago Brochi); Edermarcia da Silva Freitas (Fernando da Farmácia); Eliane Cristina Agulha de Souza (Leonora Périco); Elisabete Almeida – Bete Diva (Professora Juliana); Eza Cassitas Sferra (Lucas Leoncine); Fabiana Cristina Caetano Silva (Marschelo Meche); Fernanda Silze Zanetti (Leco Soares); Juliani Hellen Munhoz Fernandes (Marcos Caetano); Patrícia Cristina Queiroz de Matos (Pastor Miguel); Rita de Cassia Berdat Nery (Vagner Malheiros); Rita de Cássia da Silva Alves de Lima (Léo da Padaria); Sanuí Amorim (Juninho Dias); Silvani de Oliveira Konno (Nathália Camargo); Silvia Gonçalves Marques (Dr. Wagner Rovina); Thaís Piola da Silva (Gualter Amado); Valkiria Arroyo (Thiago Martins); Zoraide Sueli Baltieri Mutti (Dr. Daniel).

Camila Rodrigues Magri

Graduada em Serviço Social pelo UNISAL, atua há mais de 25 anos no mercado Têxtil da cidade, com grande contribuição para o setor. Atualmente faz parte da equipe do Sinditec. É voluntária e membro ativo do Grupo RH e do Fórum de Inovação, Ciência e Tecnologia. Sempre teve participação ativa na comunidade católica, coordenando grupo de jovens e coral e atuando em ações sociais.

Claudia Borelli

Nascida em Americana, formou-se em Odontologia e logo após a conclusão do curso começou a trabalhar como dentista na prefeitura de Americana, onde está há 31 anos. Atuou em unidades de saúde, na prevenção em escolas e foi coordenadora da atenção básica. Atualmente é coordenadora da saúde bucal, desenvolvendo diversas ações de conscientização da população.

Edermarcia da Silva Freitas

Formada em pedagogia e pós-graduada, iniciou sua carreira como inspetora de alunos. Atuou em escolas de Santa Bárbara d’Oeste e passou a trabalhar em Americana em 2007. Após vários anos em sala de aula, atuou como coordenadora, vice-diretora e atualmente é gestora da EMEF Paulo Freire, no Parque Novo Mundo.

Eliane Cristina Agulha de Souza

Graduada em Administração e Serviço Social e pós-graduada em Promoção da Saúde, atuou como servidora pública de Americana por 17 anos, nas áreas da Vigilância Sanitária, Atenção Básica e Promoção em Saúde. Atualmente é gestora e consultora em serviços de saúde. Também se dedica em ação voluntária no CVV (Centro de Valorização da Vida) e asilos da cidade.

Elisabete Almeida – Bete Diva

Vencedora de prêmios nacionais e internacionais, foi integrante da Academia de Ópera do Theatro São Pedro. Recebeu em 2010 o prêmio Revelação no concurso Vozes do Brasil. Em 2016 recebeu a bolsa de aperfeiçoamento artístico da Fundação Kaminsky em Berlim. Interpretou papeis de destaque em óperas no Teatro Municipal de São Paulo e de adaptações brasileiras para clássicos da Broadway.

Elza Cassitas Sferra

Formada em Ciências Contábeis, é Consultora Empresarial e Palestrante. Após anos de atuação na antiga Ripasa, abriu em 2002 seu escritório de contabilidade e consultoria. Atualmente é Presidente do observatório social do Brasil, unidade Americana e 1ª Vice-presidente da ACIA. Fundadora do Mulheres Que Fazem Acontecer, que tem por objetivo, reunir lideranças femininas para discutir suas ações e realizações por Americana.

Fabiana Cristina Caetano Silva

Formada em Medicina Veterinária, pela UNESP, trabalhou por 17 anos em diversas clinicas veterinárias, atendendo animais em domicilio e prestando serviço no segmento público por doze anos. Empresária, é proprietária de sete clinicas veterinárias em diversas cidades, e uma unidade em Americana, promovendo um atendimento social de animais de população de baixa renda, que não possuem condições financeiras de tratar seus animais.

Fernanda Silze Zanetti

Em 2010 começou a trabalhar como voluntária na Missão Jeito de Ser Cristão, se envolvendo no projeto de evangelização e no preparo de refeições distribuídas às pessoas em situação de rua. Trabalhou como coordenadora da casa quando a entidade acolhia as pessoas para internação e tratamento de dependência química. Atualmente, coordena os trabalhos da casa e o preparo das refeições.

Juliani Hellen Munhoz Fernandes

Formada em Direito e pós-graduada em direito de família e sucessões, Trabalhou no Fundo Social de solidariedade de Araraquara. Sempre atuante nos trabalhos da Igreja Assembleia de Deus. Desde 2021, é secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos em Americana, dedicando-se diariamente em benefício das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, idosos e todos aqueles que necessitam das políticas públicas de assistência social em Americana.

Patrícia Cristina Queiroz De Matos

Nascida em Santa Bárbara d’Oeste, Patrícia é uma história de vida e de superação. Diagnosticada com dois aneurismas cerebrais, divorciada e mãe de três filhos, passou por uma delicada cirurgia. Contrariando os prognósticos médicos e confiando em Deus, a cirurgia foi um sucesso. Retornou aos estudos para formar-se em enfermagem. Atua como cuidadora de idosos em uma casa de repouso.

Rita de Cassia Berdat Nery

Formada em Patologia Clínica, lecionou por 15 anos em Campinas. Foi convidada a presidir a Confederação de Irmãs Beneficentes Evangélicas da Assembleia de Deus Brás Americana e a se tornar pastora. Dirige o Ministério de Missões através do projeto “Pão e Palavra”, com ações sociais para ajudar a comunidade em asilos e orfanatos e levando cestas básicas e visitando as famílias que precisam de auxílio.

Rita de Cássia da Silva Alves de Lima

Especialista em fotografia de parto e formada em Pedagogia, é Contadora de Histórias, Educadora Brincante e primeira suplente do Conselho Tutelar de Americana. Idealizadora do projeto Florescer de Histórias. Atua também como líder do ministério infantil da Igreja Nova Geração. Possui ampla experiência no desenvolvimento de projetos sociais com foco em crianças e adolescentes através do incentivo à leitura. Seu trabalho voluntário contempla também ações de fortalecimento e valorização de mulheres que lutam contra o câncer.

Sanuí Amorim

Formada em RH, Administração de empresas e Coaching Professional, começou a trabalhar aos 14 anos no escritório de advocacia da família. Atuou com ações voluntárias através de resgates de animais, ajudas para crianças no Natal e entrega de cestas básicas na comunidade do Zincão. Ingressou no mundo do empreendedorismo e construiu duas das lojas de vestuário mais conceituadas da Região. Diagnosticada com Leucemia Aguda em março de 2022, passou pelo tratamento e logo após um transplante de Medula óssea segue em firme recuperação. Apesar do tratamento intenso, nunca deixou de lado a preocupação com as ações sociais.

Silvani de Oliveira Konno

Desenvolve trabalho missionário em Americana desde 1993, atuando principalmente com as mulheres. Durante a pandemia, promoveu reuniões online com mães para auxiliar a enfrentar um momento tão difícil. Desenvolve os projetos Mulheres Cristãs, tendo a bíblia como principal fonte de inspiração, e Mulheres Líderes, promovendo encontros que estimulam as mulheres a serem canais de transformação na sociedade.

Silvia Gonçalves Marques

Empresária, proprietária do Pesqueiro Feltrin, promove diversas ações sociais há mais de 10 anos, como distribuição de alimentos, vestuário e medicamentos e trabalhos com moradores de rua e pessoas com deficiência. Promove ainda a evangelização em lugares de grande circulação, levando a palavra de Deus aos mais necessitados.

Thaís Piola da Silva

Formada em Farmácia, estagiou na prefeitura de Americana, onde se apaixonou por saúde pública. Atuando na Farmácia Central, foi idealizadora do projeto de arrecadação e doação de medicamentos, desenvolvendo parcerias com médicos e convênios visando atender a população mais necessitada. O projeto cresceu e hoje foi oficializado com a criação da Farmácia Solidária de Americana.

Valkiria Arroyo

Atua na rede municipal de educação há mais de 20 anos, passando pela Educação Infantil, Atendimento Educacional Especializado e contratação e orientação dos estagiários da Secretaria de Educação. Em 2022, iniciou na gestão da escola Tempo de Viver, escola Municipal de Educação Especial Exclusiva organizada para atender crianças, adolescentes, jovens e adultos com TEA (Transtorno do Espectro Autista).

Zoraide Sueli Baltieri Mutti

A Sueli, da garagem municipal, como é carinhosamente conhecida pelos colegas de trabalho. Ingressou no serviço público através de concurso na função de aplicadora de asfalto e atualmente atua na área de limpeza. Seu carinho, simplicidade e dedicação com o trabalho são exemplares, conquistando o coração de todos com quem convive.

