CALENDÁRIO FOI DIVULGADO. A Prefeitura de Americana passa a adotar, em 2023, o Calendário Anual de Inscrição para Vagas em Creche e inova com a abertura de três períodos de inscrição, nos meses de março, junho e setembro. As vagas em creche destinam-se a crianças a partir de 4 meses.

O cronograma prevê inscrições entre os dias 06 a 08 de março de 2023, para crianças nascidas até 30 de novembro de 2022; 05 a 07 de junho, para bebês nascidos até o dia 28 de fevereiro, e 04 a 06 de setembro, para quem nasceu até o dia 6 de setembro. Crianças inscritas neste período têm atendimento previsto para o início do ano letivo seguinte.

“Esta ação demonstra o compromisso da administração Chico Sardelli e Odir Demarchi com a educação desde os anos iniciais. Incluir um terceiro período no calendário de inscrições para vagas em creche assegura, durante todo o ano, o direito das famílias mas principalmente das crianças a uma educação de qualidade”, destacou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

As inscrições poderão ser feitas das 8h às 12h e das 13h até 16h, em todas as unidades escolares. Na ocasião, a família deve apresentar documentos como certidão de nascimento e/ou RG da criança, comprovante de endereço em nome dos pais ou responsáveis legais e, se declarar trabalho, comprovante de trabalho da mãe da criança. Caso o endereço informado não seja o residencial, é importante apresentar também a comprovação e justificativa para o endereço indicado.

Demanda por vagas em creche zerada

Em dezembro de 2022, Americana zerou novamente a demanda de vagas em creche, atendendo integralmente todos os 1.292 inscritos no cadastro da Secretaria de Educação feito em setembro. A medida foi possível graças à criação de 563 novas vagas para o atendimento de crianças de 0 a 5 anos na Educação Infantil de Americana para o ano letivo de 2023, com a abertura de 14 novas salas de aula nas escolas da rede municipal de ensino.

“Para a faixa de 0 a 3 anos, a oferta de vagas de creche passou de 2.381 no ano passado para 2.615 em 2023 graças à abertura de mais quatro salas, o que nos permitiu aumentar o atendimento com 234 vagas a mais na rede municipal de educação. A rede parceira, composta por escolas do programa Creche Para Todos e por entidades filantrópicas, também participa desse resultado, com o acolhimento de 22 novas crianças em 2023.”

Levando-se em conta apenas a faixa etária de 0 a 3 anos, é a quarta vez que a demanda é atendida integralmente desde o início da administração Chico Sardelli e Odir Demarchi.

