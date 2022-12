Libresse está lançando uma nova calcinha para menstruação com a assinatura da sua embaixadora, Marcela Mc Gowan. A médica ginecologista e influenciadora digital participa desta Collab com sua expertise médica e o olhar crítico para o desenvolvimento de produtos com efetiva proteção menstrual, permitindo liberdade todos os dias do mês. Além disso, a embaixadora participou com o desenvolvimento da cor e a escolha do modelo de calcinha. “A menstruação não pode impedir a mulher de viver plenamente. O produto tem que ser seguro, confortável e transmitir confiança. A calcinha Libresse by Marcela McGowan entrega tudo isso, com nível de segurança e conforto maior do que o da concorrência. Por isso, leva a minha assinatura”, diz Marcela.

Oficialmente chamada de calcinha absorvente lavável e reutilizável Hipster Libresse® – Edição Especial Marcela McGowan, a calcinha tem cor única em vinho e quatro tamanhos (P,M, G e GG) para atender todos os corpos e intensidades de fluxo, durante o dia ou no período noturno. “A nova cor não marca na roupa e a calcinha é tão confortável como uma calcinha regular”, garante Marcela.

Tecnologia antivazamento e antiodor

A calcinha utiliza a tecnologia TriTech Performance, com três camadas separadas, capazes de lidar com qualquer coisa que o corpo enviar, do sangue à secreção, do suor aos fluidos pós-sexo. Essas três camadas incluem uma parte superior de tecido macio de algodão que absorve o sangue, uma camada intermediária superabsorvente que retém o fluido com segurança por até 8 horas e uma camada externa de material seguro e respirável, que permite a circulação de ar e a secagem rápida. Os tecidos absorventes são feitos de poliéster de alta tecnologia que, ao contrário do algodão, absorve muito pouca água. Isso significa que a calcinha fica seca e confortável todo o tempo, não importa o tipo de fluido ou a intensidade do fluxo.

Outra vantagem da calcinha é que ela inclui uma camada absorvente que funciona com um sistema antimicrobiano de controle de odor, ajudando a neutralizar os cheiros, mesmo em dias quentes e úmidos.

O design também foi projetado levando em conta a necessidade de segurança durante o ciclo. “Ela oferece proteção invisível, ninguém sabe que você está menstruando”, ressalta Marcela.

“ A Libresse sempre esteve na vanguarda da inovação sustentável e foi rápida em responder as necessidades de mudança das consumidoras. Por isso, estamos muito entusiasmadas com esta parceria e o lançamento de um novo item na nossa linha de roupas íntimas absorventes e laváveis. Esses produtos levam o conforto de uso para o próximo nível e também demonstram nosso compromisso com sustentabilidade, fornecendo às nossas consumidoras uma solução sustentável e reutilizável”, diz Priscila Ramos, diretora de marketing da Libresse.

A calcinha está disponível no e-commerce da marca, com cupom promocional de 20% encontrado nas redes sociais de Marcela McGowan, embaixadora da Libresse.

Sobre Libresse

A Libresse pertence ao Grupo Essity e se destaca por ser uma marca inovadora, que procura proporcionar uma experiência para as consumidoras, quebrando tabus sobre a menstruação e cuidados da Zona V. Assuntos como liberdade de expressão e empoderamento fazem parte da sua comunicação abrangente e inclusiva, dirigida a todas os corpos que menstruam, sejam mulheres, homens trans e pessoas com identidades não-binárias.

Além de um canal exclusivo para vendas, o site traz uma experiência completa, estimulando conversas importantes relacionadas à menstruação e aos cuidados com o corpo, mesmo fora do período menstrual.

Em seu portfólio, a Libresse oferece uma ampla gama de produtos relacionados à menstruação e aos cuidados íntimos fora do ciclo menstrual. São absorventes, protetores diários, calcinhas menstruais laváveis, além de sabonetes, lenços umedecidos e produtos amigáveis à pele que se adequam às curvas e movimentos do corpo. Todos os produtos são desenvolvidos com tecnologias específicas, que garantem segurança contra vazamentos, praticidade e conforto. Para mais informações, acesse: www.libresse.com.br

Sobre Essity

Essity é uma empresa global de higiene e saúde. Dedicamo-nos a melhorar o bem-estar com os nossos produtos e serviços. Comercializamos em aproximadamente 150 países sob marcas globais altamente reconhecidas como TENA e Tork, e outras marcas fortes como Actimove, JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, TOM Organic, Vinda e Zewa. A Essity tem cerca de 46 000 colaboradores. As vendas líquidas em 2021 atingiram aproximadamente SEK 122bn (EUR 12bn). A sede da empresa está situada em Estocolmo na Suécia, e a Essity está cotada na bolsa Nasdaq Stockholm. A Essity ultrapassa todas as barreiras para conseguir o bem-estar e contribuir para uma sociedade mais saudável, sustentável e circular. Mais informações em www.essity.com