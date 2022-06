O retorno às atividades presenciais marca a retomada da moda como forma de expressão, poder e autoestima. Ao longo das medidas de segurança contra a Covid-19, o conceito comfy incorporou o guarda-roupa, substituindo calças jeans pelo moletom e as sandálias de salto alto por chinelos macios e confortáveis. Mas, ao que tudo indica, esse estilo está com os dias contados, pelo menos em sua versão mais despojada.

A tendência para o inverno 2022 traz a combinação perfeita entre peças elegantes e conforto, especialmente para os pés. Entre os modelos que farão sucesso neste ano, estão alguns comebacks icônicos, como, por exemplo, a pelúcia. A depender da aplicação deste tecido, o calçado confere um toque especial nos looks pensados para temperaturas mais frias e também naqueles de meia-estação.

Reboot da moda

A volta dos sapatos de pelúcia (pele falsa), bastante utilizados no início dos anos 2000, está sendo impulsionada por artistas fashionistas como Dua Lipa, Hailey Bieber e a angel da Victoria’s Secret, Sara Sampaio. Apesar de ser um calçado polêmico e, no mínimo, controverso, elas demonstram que é possível fazer uma composição cheia de personalidade. As leggings, os terninhos de corte reto e os combos de shorts + blazers oversized são peças curingas para usar com esse tipo de sapato, sobretudo em sua versão de botinha ou mule.

Novos queridinhos

Modelos com outras propostas também fazem parte da coleção de inverno e tornam os calçados da moda 2022 mais diversificados. Com isso, pode-se esperar cores sólidas, lisas e chamativas; texturas acolchoadas; solas tratoradas; couro e outras versatilidades que flutuam entre os estilos robusto, moderno e minimalista.

Loafers e mocassins

Clássicos em sua versão de couro, esses sapatos não podem faltar na sapateira de nenhuma mulher, pois são versáteis e conseguem dar um “up” até na composição mais básica. Nas passarelas desta estação, ele tem sido utilizado com frequência nos tons de amarelo e off white.

Botas

As botas são praticamente um sinônimo do inverno, e, por esse motivo, não poderiam estar de fora das tendências deste ano. A novidade está na aposta de saltos com solas tratoradas, robustas e plataformas. Essa mudança segue o conceito de toda estação que busca o equilíbrio entre conforto e luxo.

Tamancos

Assim como os mules, os tamancos que estiveram em alta durante os anos 2000 retornam para os holofotes do mundo fashion. Porém, ao contrário das versões de duas décadas atrás, agora a tendência é de modelos de cores sólidas, saltos grossos e cleans, sem muitos adornos.

Quem pretende trazer as referências da passarela para o guarda-roupa do dia a dia pode apostar nesses sapatos, mas também nas sandálias de bico quadrado. Inspirado pelo modernismo, esse tipo de calçado possui a formalidade necessária para compor um estilo social para o trabalho, sem deixar de transparecer o domínio de pontos importantes sobre moda e personalidade.