O bairro Caiubi celebra seu centenário em 2022. Com o objetivo de valorizar a história e a cultura de uma das regiões mais tradicionais do Município, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste prepara uma série de ações que marcarão os 100 anos do bairro, incluindo uma exposição histórica no Centro de Memórias, ações no Núcleo de Educação Ambiental e um evento no dia 31 de julho na Praça “Antonio Angolini”.

Representantes de diversos setores da Administração Municipal já trabalham no cronograma de atividades. A exposição histórica reunirá fotos e textos que abordam detalhes do Caiubi, podendo ser visitada pela população entre os dias 13 e 27 de julho no Centro de Memórias “Historiador Antonio Carlos Angolini”, localizado à Rua João Lino, no Centro. A programação relacionada às ações no Núcleo de Educação Ambiental “Fioravante Luiz Angolini” e ao evento do dia 31 de julho segue em preparação.

“O Caiubi é um bairro muito acolhedor e está na história de muita gente em Santa Bárbara d’Oeste. É um grande orgulho para todos nós poder celebrar os 100 anos do bairro, lembrando da relação que o Caiubi tem com a nossa cidade. Temos ali um lugar agradável, com uma característica típica, com a natureza presente e o requinte que o Meio Ambiente oferece a todos nós”, comentou.