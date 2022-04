Um homem caiu do telhado de casa na manhã desta quarta-feira e teve que ser resgatado por homens do Corpo de Bombeiros em Americana. A queda de uma altura de aproximadamente 2 metros aconteceu por volta das 8h45 na avenida dos Estudantes, vila Cordenonsi.

Histórico: O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência de queda de pessoa de um nível ao outro. Ao chegar no local, foi constatado que a vítima andava pelo telhado do imóvel que cedeu, vindo a cair de uma altura de aproximadamente dois metros na laje do imóvel.

A vítima apresentava dores lombar e vertigem. Foram tomadas as medidas socorro e mobilização, sendo necessário técnicas de salvamento em altura para a retirada de dentro da laje e após de cima do telhado. Vítima foi retirada com segurança e conduzida ao Hospital Municipal de Americana, sendo prontamente atendida pela equipe Médica.