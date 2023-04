Cafeteria ‘dá’ 100 mil cafés em SP

Para comemorar o Dia Mundial do Café, celebrado em 14 de abril,

a Mais1.Café, uma das maiores redes de cafeterias do Brasil, vai presentear os clientes com 100 mil cafés grátis. O cliente poderá escolher entre as versões coado ou espresso do produto, com um blend exclusivo da marca que leva grãos da categoria especial, 100% arábica. A campanha acontece em todas as unidades da rede pelo Brasil. Para participar, basta o consumidor passar em qualquer loja Mais1.Café, pedir a sua a bebida com o código gerado pelo aplicativo e retirá-la no balcão. A promoção é válida para quem já é cliente e também para quem quer conhecer e experimentar o produto.

De acordo com Gare Marques, um dos fundadores e diretor de marketing da rede de cafeterias, a ideia nasceu da vontade da marca de retribuir aos consumidores a forma com que é recebida em cada cidade que chega com uma nova loja. “Para quem ainda não teve a oportunidade de experimentar ou para os clientes que já amam a Mais1, estamos aproveitando esta data especial para oferecer nosso café nas versões puras, para que todo mundo possa sentir a qualidade e conhecer nosso inconfundível blend exclusivo” afirma.

Além dos cafés gratuitos na loja durante o Dia Mundial do Café, a rede também apresenta um cardápio com mais de 20 opções de bebidas quentes e geladas, com acompanhamentos doces e salgados importados da Europa. Para consultar a unidade mais próxima, acesse o site.

Sobre Mais1.Café

A Mais1.Café foi fundada em dezembro de 2019 pelos empresários Alan Parise, Gare Marques, Hilston Guerim e Vinícius Delatorre e nasceu com o propósito de unir a qualidade do café especial com a agilidade do atendimento “to go”, possibilitando que as pessoas consigam tomar um café da melhor qualidade mesmo que estejam na correria do dia-a-dia. O objetivo é otimizar a experiência do cliente por meio de um atendimento totalmente personalizado e digitalizado. A rede oferece bebidas em várias opções, desde o clássico coado até drinques gelados com café de grão especial. Para acompanhar as bebidas, o cardápio tem salgados e doces importados da Europa que possibilitam diversas combinações para potencializar tal experiência. Atualmente, a Mais1.Café está presente em mais de 220 cidades, em 25 estados brasileiros e no Paraguai, e conta com mais de 600 unidades confirmadas no Brasil. Para 2023, a expectativa da rede é ultrapassar as 800 lojas em todo o território nacional.

