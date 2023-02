Caetano quer mais apoio do Esporte ao PCD

O vereador Marcos Caetano (PL) reuniu-se nesta sexta-feira (3)



com o secretário municipal de Esportes, Márcio Leal, e a atleta paraolímpica Maria Gonçalves para discutir políticas de incentivo e acessibilidade a pessoas com deficiência. Durante o encontro, o parlamentar fez questionamentos sobre as políticas de incentivo ao esporte em Americana e se existe alguma parceria da secretaria para oferecer e viabilizar atividades culturais e esportivas para crianças, adolescentes e pessoas com deficiência.

Marcos Caetano explicou que a dificuldade de acessibilidade a quadras esportivas, campos de futebol e ginásios de esportes vem sendo discutida há anos e ainda não foram tomadas ações para sanar o problema. “O objetivo é obter espaço e estrutura da prefeitura para oferecer a inclusão dessas pessoas no esporte municipal, mas para isso é preciso melhorar a acessibilidade, com boa estrutura, para que esse público possa utilizar os espaços e desenvolver suas atividades esportivas com mais conforto e qualidade”, explicou o vereador.

De acordo com o secretário, o esporte está ligado à transformação social. “É extremamente importante que o município adote ferramentas para incentivar o esporte na cidade, pra isso existe lei para garantir o acesso da população, resultando em qualidade de vida, saúde e transformação social”, comentou Leal.

