O vereador Marcos Caetano (PL) reuniu-se nesta quinta-feira (5) com o vice-prefeito Odir Demarchi para discutir o planejamento de ações e o cronograma de trabalhos para o ano de 2023. Durante a reunião, o parlamentar buscou informações sobre os projetos que serão desenvolvidos pelo Poder Executivo e apresentou demandas que considera importantes para os próximos meses.

Segundo Marcos Caetano, algumas áreas necessitam de maior atenção da Administração, como os trabalhos realizados por empresa terceirizada que presta serviços de reparo em obras do município. De acordo com o parlamentar, a empresa será cobrada pelos serviços prestados à população. Outro ponto discutido foi o sistema público de saúde. O vereador considerou que houve melhora nos atendimentos de consultas e em cirurgias eletivas que voltaram a ser realizadas no Hospital Municipal, ajudando a pacientes que aguardavam por cirurgias há muito tempo.

“As melhorias no ano de 2022 foram várias, principalmente no sentido de amenizar o sofrimento para diversos pacientes que esperavam na fila por uma cirurgia. Tenho a certeza de que neste ano muito vai ser realizado, por isso apresentei meus projetos junto ao Executivo. Vamos precisar que as secretarias estejam ainda mais envolvidas em benefício do povo”, disse Marcos Caetano.

“Americana iniciou 2023 avançando com as obras e serviços de manutenção em diversas regiões da cidade, como operação tapa-buraco e o recapeamento, que foram intensificados para melhorar a malha viária. As equipes de limpeza também estão em vários locais da cidade. E a área da saúde, desde quando assumimos, sempre foi a nossa prioridade. Não faltará apoio para programas e projetos que visem melhorar a qualidade de vida da população”, comentou Odir Demarchi.