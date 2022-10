O vereador Marcos Caetano (PL) visitou nesta sexta-feira (14) o Jardim Mário Covas com o objetivo de ouvir demandas de moradores e comerciantes. Entre as reivindicações da população, o parlamentar recebeu pedidos de mais segurança e aumento do patrulhamento em rondas policiais nos bairros da região, além da permanência de viaturas em pontos estratégicos. “Principalmente na semana em que a população recebe o salário, nas proximidades de supermercados e comércios”, destacou o parlamentar. “Muitos comerciantes mantêm estoques cheios para atender as expectativas de seus clientes, por isso a preocupação de mais segurança nos bairros com patrulhamento ostensivo”, acrescentou.

Marcos Caetano ouviu ainda solicitações de usuários do sistema público de saúde para que sejam agilizados os agendamentos das consultas, pedidos e realização de exames, além de retornos com médicos. Segundo o parlamentar, houve ainda reivindicações para a construção de redutores de velocidade para o controle do tráfego intenso de veículos e melhorias na pavimentação devido à existência de buracos e falta de manutenção. “Idosos solicitaram ainda a volta do passe livre para pessoas com sessenta anos ou mais, algo que tem prejudicado muitos idosos que dependem do transporte público”, apontou.

“Sobre as demais demandas que ouvi para a saúde, educação, asfalto e sinalização de trânsito, já questiono e vou continuar questionando e buscando meios para colaborar com as secretarias”, afirmou.