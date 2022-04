O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que solicita informações e providências do Poder Executivo sobre a iluminação no viaduto Therezinha Jensen De Nadai, no bairro Jardim Brasil. No documento, o parlamentar relata ter sido procurado por moradores do Jardim Brasil e bairros vizinhos que solicitaram a intermediação junto à prefeitura para viabilizar a instalação de luminárias na passagem. O motivo, segundo Marcos Caetano, seria melhorar as condições para que possam transitar entre as regiões divididas pela rodovia Anhanguera.

O autor destaca ainda que foi relatado pelos moradores que várias reivindicações foram feitas à administração pública e que acidentes ocorrem no local, principalmente no período noturno, em razão da pouca visibilidade. “Acreditamos que a instalação de iluminação por toda a via e também nas suas imediações resolveria os problemas destas pessoas que sofrem risco constante de acidentes de trânsito e certamente inibirá a ação de delinquentes no local”, afirma.

No requerimento, Marcos Caetano questiona se a iluminação do viaduto é de responsabilidade da unidade de Transportes e Sistema Viário ou da concessionária que administra a rodovia. Caso seja da Autoban, pergunta como será feita a solicitação para a instalação de luminárias e se for de competência da prefeitura, questiona se serão feitos estudos e inclusão da melhoria em cronograma.