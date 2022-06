O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações e providências do Poder Executivo sobre animais abandonados na cidade e questiona a possibilidade do aumento no número de fiscais nas ruas do município. No documento, o parlamentar destaca que moradores da região do Jardim da Balsa e Parque Gramado o procuraram para informar que tem crescido a população de animais domésticos (cães e gatos) abandonados na região. Segundo Marcos Caetano, há relatos de que todos os dias são abandonados animais até mesmo por pessoas de outros municípios e que, quando se trata de animais adultos, eles ainda representam perigo para o trânsito e para os moradores em geral.

“Julgo importante esta parceria entre o poder público e a iniciativa privada para assumirem, juntos, uma questão preocupante como esta, já que os animais soltos, perdidos ou abandonados, podem acarretar problemas de saúde pública. É nosso dever como cidadãos acompanhar e lutar para que esses direitos sejam cumpridos e os responsáveis por tal crime praticado sejam identificados e paguem diante da justiça seus erros de maus tratos e abandono”, frisa o vereador.

No requerimento, Marcos Caetano questiona quais medidas têm sido tomadas e quais critérios são adotados para o recolhimento dos animais abandonados nas ruas e qual a destinação dada a eles. Pergunta também sobre o programa de castração de animais e a respeito de quantos procedimentos foram feitos de janeiro a junho de 2022. Por fim, questiona a quantidade de denúncias de abandono registradas neste ano e se há possibilidade de instalação de câmeras de monitoramento em localidades de maior incidência.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário, durante a sessão ordinária desta quarta-feira (30).

Dr. Daniel questiona emenda de R$ 200 mil na Saúde

O vereador Dr. Daniel (PDT) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento pedindo informações do Poder Executivo sobre emenda parlamentar destinada para ações na área da saúde. No documento, o parlamentar cita que participou de um encontro com o deputado federal Alexandre Frota (PSDB) em março deste e na ocasião foi firmado o compromisso de se destinar uma verba parlamentar de R$ 200 mil para Americana. Segundo Dr. Daniel, em reunião realizada em Nova Odessa o deputado confirmou a liberação dos recursos.

No requerimento, Dr. Daniel questiona como foi definida a aplicação da verba pela administração municipal e qual foram as prioridades apontadas à saúde de nossa cidade. Pergunta também se houve algum plano de trabalho da prefeitura para emprego da emenda parlamentar. “A prioridade é a destinação dos recursos provenientes das emendas impositivas para ações na saúde porque é o segmento que mais carece de investimentos e que está diretamente relacionado à vida das pessoas”, afirma o vereador.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário, durante a sessão ordinária desta quinta-feira (30).