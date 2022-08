Equipe da Guarda Municipal de Americana recebeu uma denúncia neste sábado onde informaram que um indivíduo estaria entrando e saindo do mato constantemente no bairro Parque Gramado.

Sendo assim, as equipes se deslocaram até o local onde foi localizado na área verde uma certa quantidade de drogas. Posteriormente foi solicitado o apoio do canil que com os cães k9 , Hanna e Petrus, foi localizado mais uma outra quantidade.

As drogas foram apresentadas no plantão policial, onde a autoridade de plantão apreendeu o material. Ninguém foi preso.

Total 138 pedras de crack, 14 buchas de maconha, 18 ependorfs de cocaína mais três pedaços grandes pesando 190 gramas .