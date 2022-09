O guarda municipal de Nova Odessa Cleberson Rodrigo de Jesus, conhecido como “Japa”, e sua cadela treinada “K9” Mel’s, da raça pastor belga de Malinois, foram campeões do Torneio Internacional K9, na categoria “faro de drogas”. A competição de cães policiais foi realizada entre os dias 09 e 11 de agosto, na cidade de Melo, no Uruguai, e contou com 53 pares de cães e condutores, disputando provas em categorias específicas como “faro de drogas”, “busca de pessoas desaparecidas” e “intervenção tática”.

Além desse título, a dupla novaodessense já havia conquistado o bicampeonato no Brasileiro, o Campeonato Paulista e diversos Regionais, e atualmente estão no 3º lugar geral de K9 da América Latina. Rodrigo já foi condecorado em São Paulo, onde ficou entre os 20 melhores operadores de cães de polícia do Brasil.

“Tenho cães que treinei para todo lado, na Força Aérea, na Marinha e nas Guardas Municipais não só na região, mas também fora do Estado de São Paulo, como em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Também ministro cursos sobre treinamento de K9, então estou sempre viajando para ensinar sobre esse universo, que é gigantesco”, destacou Rodrigo.

Ele também já tinha montado um centro de treinamento em Nova Odessa, onde realizou diversos cursos, seminários e inclusive um torneio que juntou 150 competidores e um público de 500 pessoas. Hoje, o “Japa” faz parte da comissão técnica do Campeonato Brasileiro de K9 e participa de provas como juiz e figurante, focando sua participação como competidor em torneios internacionais.

Apesar de tudo, ele não deixa de destacar as dificuldades de participar desses torneios. “Não tenho apoio ou patrocínio, então venho juntando todas minhas economias para as viagens, não é fácil, porém é gratificante”, completou o guarda civil municipal de Nova Odessa.

“Com seu talento especial para treinar cães policiais, o Rodrigo é um profissional de Segurança Pública que leva o nome de Nova Odessa para o país e para o mundo. Só temos que reconhecer a apoiar o seu trabalho, parabenizar por mais essa conquista e continuar torcendo por ele e pela Mel’s nas competições internacionais que eles certamente vão disputar”, celebrou o prefeito Cláudio José Schoder, o Leitinho.

Neste ano, a Prefeitura de Nova Odessa já entregou três novas viaturas zero quilômetro para a GCM, sendo dois 02 modelos VW T-Cross 1.0 turbo 2022 e uma modelo VW Amarok cabine dupla 2022.

Também foram adquiridos dois fuzis carabina calibre .40, uma espingarda tática “pump” calibre 12 e 16 pistolas calibre 9mm com corpo em polímero e brasão do município gravado, além 7 mil munições dos calibres .40 e 9mm e 24 coletes balísticos da especificação mais atual, nível III-A.

Por fim, em junho, a GCM recebeu uma nova viatura para a Patrulha Rural – uma picape Mitsubishi 4×4 zero totalmente equipada, destinada pelo Governo do Estado através do Programa “AgroSP+Seguro Segurança no Campo”.

“Nossos homens e mulheres da GCM (Guarda Civil Municipal) são uma verdadeira força pública de segurança na nossa cidade, e só podemos apoiar o trabalho de todos da melhor forma possível”, finalizou o prefeito Leitinho.