Cachorros magros e mal tratados; tutor foi preso em flagrante. A equipe do Grupo de Proteção Ambiental (GPA), da Guarda Municipal de Americana, atendeu uma ocorrência de maus-tratos a animais, no Parque Nova Carioba, nesta quarta-feira.

No loca, após ouvir a solicitante, as diligências foram realizadas até a residência do acusado, que colaborou com a fiscalização. A equipe constatou que no local havia 01 cadela da raça pastor belga de malinois com 03 filhotes; 01 cachorro pastor belga de malinois; 01 pastor alemão, 01 cachorro dobermann e 01 husky siberiano.

Segundo a equipe, os animais eram mantidos em condições aparentemente insalubres, local pequeno e sem higiene e com odor fétido. Os animais estavam magros e sujos, aparentando estarem doentes.

Uma veterinária compareceu no local e atestou os maus-tratos em que os animais citados estavam submetidos, inclusive com laudo assinado, que foi anexado ao B.O.

Ante o exposto, as partes foram apresentadas à Central de Polícia Judiciária, onde a autoridade policial requisitou perícia científica no local dos fatos. A autoridade policial deliberou pela prisão em flagrante do tutor (proprietário dos animais), o qual permaneceu à disposição da justiça.

Já os animais foram resgatados e encaminhados aos cuidados da clínica veterinária da Associação Animais tem Voz.

A Gama salientou que em 04/01/2023, mediante o BO GM 102 e BO PC AD 9225-1, o GPA da Guarda Municipal de Americana já havia atendido ocorrência no mesmo local envolvendo o mesmo indivíduo.

