Uma invasão à missa que resultou em adoção

Após duas vira-latas caramelo invadirem a celebração do padre Pierre Maurício na Paróquia Santa Rita, em Juiz de Fora, o sacerdote postou uma foto ao lado de uma delas e contou que as adotou nesta sexta-feira (17).

Logo após a repercussão do vídeo nas redes sociais, protetores de animais na cidade se prontificaram a localizá-las. As duas foram encontradas por Rosângela Monteiro, que ajudará no processo de castração.

Na última quinta-feira (16), as cadelas protagonizaram uma cena inusitada dentro da igreja e viralizaram nas redes sociais. Enquanto o padre falava sobre o funcionamento da paróquia durante o Carnaval, a dupla chega e começa a brincar.