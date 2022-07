Até o cachorro “se rendeu” em operação da Dise de Americana que teve a apreensão de 1 tonelada de maconha na madrugada desta quinta-feira. A Dise de Americana deflagrou a 4ª Fase da “Operação Fronteira”. Nesta fase, foi feito um cerco tático e abordagem de uma chácara no bairro Vila Real em Hortolândia, local onde uma carreta que vinha de Campo Grande/MS iniciava o descarregamento de uma grande quantidade de Maconha.

Durante a operação policial, E.F.M.B.S., 27, T.A.A.O., 27, e A.B., 54, foram presos no interior do local, sendo um motorista da carreta e os outros dois o dono do imóvel e o ajudante. Com o local dominado e seguro foi possível constatar que havia um grande carregamento de maconha na carreta, escondida sob caixas de madeira. Os três rapazes presos e a carreta com as drogas foram direcionadas para a sede da DISE onde as drogas foram contabilizadas. Ao todo, foram apreendidos 1.176 tijolos de maconha, que pesaram em balança não oficial 1.141 quilos da droga.

O presos tiveram o flagrante confirmado pela Autoridade Policial, Dr. Marco Antonio Pozeti, que adotou as medidas cabíveis de Polícia Judiciária. Após os trabalhos em Sede de Delegacia, os presos foram submetidos a exame cautelar e escoltados para a Cadeia Pública de Sumaré, onde aguardarão por Audiência de Custódia.