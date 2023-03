Um vídeo publicado nas redes sociais tem alcançado milhões de visualizações. Nele, um cachorro aparece com seu tutor pilotando uma moto. Isso mesmo. O caso chamou a atenção dos internautas.

O caso aconteceu no Rio de Janeiro, no último domingo (26) e foi registrado por Ana Clara Reitano. Na gravação, o shar-pei Brobock aparece no estilo, com capacete, conduzindo seu tutor no veículo. O vídeo já conta com mais de 42 milhões de visualizações.

