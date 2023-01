50 metros tem precipício do cachorro

A ocorrência de Animal em Situação de risco foi registrada por volta das 13h30 na Pedreira Barbarense, na região da Ponte do Funil, próximo ao rio Piracicaba.

Veja abaixo descrição das equipes que participaram do resgate.

Viaturas: 2 Viaturas do Corpo de Bombeiros, uma de Americana e uma de SBO.

O Corpo de bombeiro de Santa Barbara do Oeste e de Americana foram acionados para atendimento de ocorrência envolvendo animal em situações de risco. Segundo histórico da ocorrência um cachorro (sem raça definida) de porte médio teria caído de um precipício de uma pedreira. O animal acabou ficando ilhado em um platô, em uma altura aproximada de 50 metros.

A operação de salvamento contou com 5 bombeiros, sendo que o 2° Sgt PM Escarine utilizou as técnicas de rapel para chegar no animal, o 1Sgt PM Pessoa e o Cb PM Camargo ficaram responsável por debrear a corda na qual foi utilizada na descida, o Cb PM Schuindt ficou no solo no apoio para a descida do socorrista e do animal, e o Sd PM Luiz na segurança e visual do socorrista pela parte superior do precipício.

Após aproximadamente 120 minutos o animal foi socorrido ileso.

Os bombeiros empenhados na ocorrência mostrou conhecimentos técnicos no cumprimento da missão, mostrando compromisso na preservação da vida, do patrimônio e do meio ambiente.

