Cachorrinha foge de hotel e volta ao pet shop em que foi adotada

A cachorrinha Tereza fugiu do hotelzinho que estava e voltou para o petshop em que foi adotada, em João Pessoa. Chamada carinhosamente por Tetê, ela ficou desaparecida por sete dias e andou cerca de 13km. Ela saiu do hotel no dia 14 de março e chegou ao pet shop na última quarta-feira (22).

Os tutores de Tereza moram em apartamento e deixam a cadela em um hotelzinho para socialização e bem-estar. Após ela fugir, eles receberam mensagens de diversas pessoas relatando a localização da cachorrinha em vários pontos da cidade, até o pet shop ligar informando que ela havia chegado lá.

Tereza fez alguns exames, estava bem e foi devolvida aos tutores após a aventura.

