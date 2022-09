O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste deu inicio nesta segunda-feira (19) pesquisas de eventuais vazamentos de água não visíveis em redes de água na região do Jardim Europa. A ação conta com uma equipe operacional da Autarquia formada por profissionais capacitados que percorrem ruas do bairro no horário das 17 às 21 horas.

A primeira rua inserida no cronograma é a Rua Grécia, no trecho entre as ruas Itália e Portugal, onde é utilizado pela equipe o geofonamento – método acústico de identificação de vazamentos invisíveis pelas ruas, calçadas e também pelos hidrômetros dos imóveis. Nos próximos dias, os trabalhos seguirão pelas ruas dos bairros Ferrarezi, Palmeiras e Candido Bertine.

A medida propõe a identificação do local exato da ocorrência (vazamento) que será encaminhado para equipes operacionais realizarem o reparo. A ação contribui com o intenso trabalho de combate ao desperdício que o DAE vem investindo fortemente em ações para a redução de perdas.

Na ação, os servidores do DAE devem estar uniformizados e identificados com o crachá. As verificações dos hidrômetros são realizadas do lado externo, sem a necessidade de adentrar ao imóvel, salvo exceções que impossibilitam a pesquisa pelo aparelho, nesse caso o profissional entrará em contato com o morador no local.

Os telefones do DAE estarão disponíveis para demais informações: 0800-770-3459 (ligação somente de telefone fixo) e 3459-5910, com atendimento todos os dias, das 6 às 00h (meia-noite). Na dúvida, os moradores podem ligar confirmando a presença da equipe na sua rua.