Cabo Natal foi o mais votado de Nova Odessa

Com a aproximação do início do ano letivo, em fevereiro, o vereador Cabo Natal, quer saber das escolas. Ele apresentou requerimento em que cobra da Prefeitura de Nova Odessa providências em relação à limpeza.

De acordo com o vereador, além da área interna das escolas, em algumas unidades as calçadas estão tomadas por mato, impossibilitando a circulação de pedestres pelas calçadas. “Novamente estamos aqui, no início do ano, solicitando providências porquê queremos receber bem nossas crianças no início do ano letivo e evitando transtornos e aborrecimentos, trazendo maior segurança aos alunos, pais, professores e colaboradores. Sabemos que nessa época de chuva o mato cresce mais rápido, mas exatamente porque isso se repete todos os anos, a prefeitura deveria ter pré-estabelecido um calendário de limpeza”, afirmou Natal.

Natal ensaia ser forte opositor ao prefeito Leitinho, mas ainda carece de capilaridade política.

O parlamentar ainda lembra, no documento, que, além da manutenção interna e externa nas escolas, é necessário realizar a limpeza das caixas d’água, troca dos filtros de água e uma dedetização completa no espaço, visando combater a proliferação de animais peçonhentos como escorpiões e aranhas.

No requerimento, Natal questiona quais providências a Prefeitura tem adotado para realizar vários serviços. Limpeza, capinação e poda das árvores nas escolas municipais e solicita o envio do cronograma de serviços. O vereador ainda anexou fotos ao requerimento, mostrando o mato alto em escolas municipais.

O requerimento foi protocolado na Secretaria da Câmara de Nova Odessa e deverá ser apreciado em plenário na primeira sessão desse ano, a ser realizada no dia 6 de fevereiro, a partir das 14h, no novo plenário da Câmara, à Avenida João Pessoa, 1.599, Bosque dos Cedros.

