Sérgio Hondjakoff, ator que interpretou o personagem “Cabeção” na novela “Malhação”, fez uma transmissão ao vivo através de sua conta no Instagram que chocou os seguidores na última segunda-feira (6). Na ocasião, ele ameaçou matar o próprio pai caso não recebesse dinheiro para comprar drogas.

“Fala, galera, beleza? Eu tô aqui pancadão e tá todo mundo aqui querendo me f*. Eu tô pedindo mil reais para o meu pai pra ir pra São Paulo e ele não quer me dar. Eles querem que eu seja internado contra a minha vontade porque eu dei uns ‘tequinhos’ e eu fico muito louco“, afirmou o artista durante uma crise de abstinência.

Leia também: Brasil tem um caso provável e 71 suspeitos de hepatite infantil misteriosa

“Pai, se você não me der R$ 1 mil, vou ser obrigado a te matar”, declarou Hondjakoff com um bastão na mão. O ator também falou que prefere ir para a cadeia a voltar para uma clínica de reabilitação, e pediu ajuda às autoridades. Sua luta contra as drogas se tornou pública no ano passado.