Estar preparado para lidar com as dificuldades diárias e ser capaz de tomar as melhores decisões são desafios constantes para quem deseja viver com equilíbrio. Com um método prático, a Kabbalah (Cabala), filosofia ligada ao misticismo judaico, auxilia nesse processo e atrai cada vez mais interessados.

Praticantes e curiosos agora podem encontrar respostas para seus dilemas na obra Mestres da Kabbalah – Ensinamentos para uma vida iluminada, lançamento da Matrix Editora. No livro, o professor Shmuel Lemle fortalece a conexão com a corrente de sábios que dedicaram suas vidas na busca da compreensão e da iluminação.

O título reúne lições de estudiosos como Rabi Akiva, Rav Isaac Luria e Rabi Meir Baal Ha’Nes, que emprestam seus conhecimentos em benefício daqueles que já estudam a Kabbalah, e poderão fortalecer sua conexão com os ensinamentos, e aos que possuem curiosidade em conhecê-la. Estas orientações revelam que nada acontece por acaso, mas sim pelas leis de causa e efeito. Assim como existem leis físicas há também as espirituais.

Com esse entendimento, percebemos que perdoar não tem nada a

ver com o outro. Alguém pode falar que o outro não merece o perdão.

Mas a questão não é fazer algo pelo outro. Se você quer ser feliz,

precisa se livrar da ilusão de que é vítima de outra pessoa. O motivo

pelo qual você deve perdoar é o de libertar a si mesmo.

(Mestres da Kabbalah, p. 101)

Lições sobre como lidar com medos e inseguranças, resolução de problemas nos relacionamentos, perdão e empatia, além de maneiras de acessar a força interior, são alguns dos preceitos da obra. O objetivo destes ensinamentos é transformar a realidade das pessoas por meio do conhecimento milenar da Kabbalah e ajudá-las, sobretudo, a lidar com o próprio ego.

Para isso, o autor propõe uma evolução de consciência. Após se dedicar por mais de duas décadas aos estudos sobre o assunto, Shmuel Lemle reforça as doutrinas dos sábios que aprenderam a examinar a vida e seus acontecimentos de modo mais profundo.

Com trabalho reconhecido em todo o país, o autor já traduziu diversos livros sobre a prática milenar para o português e possui milhares de visualizações de artigos e vídeos. Ele também ministra aulas sobre Kabbalah no Brasil e nos Estados Unidos. Ao resgatar as lições dos grandes mestres, o escritor prepara os leitores para uma jornada de cura, satisfação, felicidade e paz.

Ficha técnica

Título: Mestres da Kabbalah – Ensinamentos para uma vida iluminada

Autora: Shmuel Lemle

Editora: Matrix Editora

ISBN/ASIN: 978-65-5616-278-2

Páginas: 112

Formato: 16 x 23 cm

Preço: R$ 27,00

Onde encontrar: Matrix Editora, Amazon

Sobre o autor

Formado em engenharia de produção pela PUC-RJ, Shmuel Lemle é professor de Kabbalah desde 2000. Além de ministrar aulas no Brasil e nos Estados Unidos, foi tradutor de diversos livros sobre o tema para o português. Lançou pela Matrix Editora o livro-caixinha Sementes da Kabbalah.