No ranking de abates, Raone lidera com 31 eliminações em 12 quedas disputadas. O destaque da TSM FTX é seguido de perto por Yago, agora na Team Liquid, e Rigby, da GOD Unidas, que têm 27 e 26 abates respectivamente. Cauan, da LOUD, e Draxx, da Magic Squad, completam a lista de cinco melhores com 23 eliminações cada.