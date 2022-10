– Pode parecer controverso, mas ainda que o cartão de crédito por vezes seja um grande vilão das dívidas, é por meio dele que muitas pessoas conseguem reorganizar a vida financeira. E isso vale até mesmo para quem está endividado, ou seja, com o nome negativado.

O estudo “Tendências de busca para Cartão de crédito”, realizado pela plataforma Melhor Câmbio em parceria com a Agência Conversion mostra que, nos últimos 12 meses, o termo “cartão de crédito para negativado aprovado na hora” apresentou um crescimento de 1300%.

A análise, que avaliou 32,7 milhões de consultas no Google entre os meses de junho de 2021 e maio de 2022, também aponta as principais dúvidas relacionadas à oferta de cartão de crédito no país, como “qual cartão de cartão de crédito que não consulta spc e serasa?”, que registrou aumento de 1350% no período analisado.

De acordo com Alexandre Monteiro, CMO do Melhor Câmbio, o crescimento do interesse por crédito para pessoas com inadimplência está diretamente relacionado ao alto índice de endividamento das famílias brasileiras. Em Julho, o percentual de famílias endividadas bateu o recorde de 78%, de acordo com dados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

“Ainda que as famílias estejam endividadas, o acesso ao crédito tem sido muito necessário para recuperar o poder aquisitivo, em especial no momento de alta inflação, daí o crescente interesse nas opções de cartão que não consultam órgãos como o SPC e o Serasa, e que também não fazem exigência de renda mínima”, destaca Monteiro.

O quadro abaixo mostra o desempenho das principais buscas relacionadas ao termo cartão de crédito:

Termo Aumento qual cartão de crédito que não consulta spc e serasa 1350% cartão de crédito para negativado aprovado na hora 1300% fazer pix com cartão de crédito 550% cartão de crédito com limite na hora 550% como fazer pix com cartão de crédito 500% como ganhar milhas com cartão de crédito 450% pix com cartão de crédito 350% tem como fazer pix com cartão de crédito 300%

Fonte: Google Trends. Data 01/06/21 até 31/05/2022 em comparação com o intervalo de dias anterior ao do período.

Principais dúvidas dos consumidores sobre cartão de crédito para negativados

Junto das buscas por cartão de crédito para negativado, as pessoas também têm deixado algumas dúvidas relacionadas ao uso desse recurso nos últimos 12 meses. Além de “qual cartão de crédito que não consulta spc ou serasa” (1350%), os termos mais buscados foram: “fazer pix com cartão de crédito” (550%), “cartão de crédito com limite na hora” (550%) e “como ganhar milhas com cartão de crédito” (450%).

Um ponto de atenção é que boa parte das buscas por cartão de crédito para negativados estão relacionadas a um imediatismo de liberação do crédito. Ou seja: instituições financeiras e empresas que oferecem um limite imediato acabam disparando à frente nas intenções de aquisição.

Ainda de acordo com a pesquisa, dentre os principais players do mercado para cartões de crédito, o Itaú lidera com participação de 23,8% nas buscas. Em geral, os bancos tradicionais (Itaú, Santander, Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica) concentram 54,7% das intenções, ao passo que os bancos digitais (Nubank, Inter, PicPay e C6) somam 27,7% de participação.

A Visa também lidera as pesquisas como bandeira de cartão mais procurada, seguida pela bandeira Elo, que apresentou um crescimento de 16% no último ano.

O cartão black é o tipo de cartão mais buscado no Google

Outro fator que chama atenção no estudo é que o público brasileiro procura cada vez mais por cartões de crédito que oferecem benefícios ao consumidor. A busca por “milhas”, por exemplo, apresentou um crescimento de 196% em comparação ao mesmo período estudado em 2021. O mesmo ocorreu com o cashback, que apresentou aumento de 26% de um ano para o outro.

Na procura desses benefícios, os cartões black também entraram nas pesquisas dos consumidores brasileiros como veículos de grandes oportunidades. Em maio deste ano, essa modalidade apresentou uma alta de 82,6% nas buscas — de acordo com o estudo, essa tendência o consolidou como o tipo de cartão mais buscado no Google.

Sobre o Melhor Câmbio

Fundado em 2015, o Melhor Câmbio é uma plataforma que já intermediou +1,2 milhão de operações de cerca de 510 mil usuários, totalizando um volume intermediado de +R$7,5 bilhões em operações de câmbio.

Em 2021, iniciou a intermediação de operações de remessas internacionais, tornando possível, de forma simples e democrática, enviar dinheiro para outros países com o menor custo do mercado.

Sobre a Conversion

Fundada em 2011, a Conversion é uma agência de Search Engine Optimization (SEO) que usa dados, tecnologia e conteúdo para destravar o potencial de crescimento em busca orgânica de pequenas, médias e grandes empresas.