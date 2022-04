A Páscoa está chegando e a procura por presentes temáticos, principalmente os ovos de chocolate, nesses dias que antecedem a data, tende a se intensificar. De acordo com dados do Cuponomia, portal que reúne ofertas e cupons de descontos para compras online, o volume de buscas por ovos de Páscoa no e-commerce chegou a aumentar até 376%. O levantamento levou em consideração as buscas realizadas no site nos últimos 30 dias.

“O motivo do aumento pode ser atribuído ao comportamento do consumidor, que mudou bastante nos últimos dois anos, impulsionado pelo isolamento devido à pandemia do coronavírus”, afirma Ivan Zeredo, diretor de marketing do Cuponomia. “Já é possível observar uma crescente busca por vantagens na hora de realizar uma compra para esse tipo de data sazonal. O consumidor se acostumou a pesquisar online, aproveitar facilidades como cupons de desconto, cashback e frete grátis, por exemplo, no período de isolamento, e tende a manter esse hábito enquanto caminhamos para o fim da pandemia”, reforça Ivan.

Mas, com a inflação e a economia impulsionando o valor de diversos produtos e serviços no país, os consumidores que deixaram para adquirir os ovos de chocolate nessa reta final, tanto em lojas físicas como em lojas online, precisam preparar o bolso, pois, os preços podem sair ainda mais salgados. Segundo levantamento da Associação Paulista de Supermercados (Apas), os ovos de chocolate estão até 40% mais caros, com relação ao ano passado.

