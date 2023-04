Buraco negro com 30 bilhões de vezes a massa do Sol é descoberto

Astrônomos da Universidade de Durham, no Reino Unido, anunciaram a descoberta de um buraco negro com 30 bilhões de vezes a massa do Sol. Ele fica a 2,7 bilhões de anos-luz da Terra, nas galáxias de Abell 1201.

O artigo divulgado pelos cientistas cita que este é um dos maiores buracos negros já descobertos e transcende a ideia de tamanho desse fenômeno.

Os buracos negros deste tipo são os mais massivos do espaço. Na Via Láctea, por exemplo, o buraco negro existente correspondente a 4 milhões de sois. Especialistas acreditam que o tamanho do buraco negro esteja relacionado ao tamanho da galáxia.

O surgimento desses buracos ainda é um mistério.