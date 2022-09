O promotor de Justiça de Americana Sérgio Claro Buonamici vai disputar uma vaga de desembargador na corte destinada ao Ministério Público, por meio do quinto constitucional. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo formou esta semana a lista tríplice para o preenchimento da vaga.

Além de Buonamici, também foram escolhidos os promotores Fernando Reverendo Vidal Akaoui (23 votos) e Marcia Lourenço Monassi (18). Buonamici ficou em ‘segundo’, com 19 votos. Os nomes faziam parte da lista sêxtupla enviada ao tribunal pelo Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo.

Também participaram da disputa o promotor Ricardo de Barros Leonel (12 votos), o procurador de Justiça Eronides Aparecido Rodrigues dos Santos (três) e o promotor Aroldo Costa Filho (sem votos). Agora, a lista tríplice será enviada ao governador Rodrigo Garcia (PSDB), que escolherá o novo integrante do TJ-SP. A vaga foi aberta com a aposentadoria da desembargadora Maria Tereza do Amaral.

Indicação de desembargadores e juiz substituto

Na mesma sessão, o Órgão Especial aprovou a indicação de três desembargadores na classe carreira, para o preenchimento das vagas abertas em decorrência da morte do desembargador Luís Mario Galbetti e da aposentadoria dos desembargadores Mario Carlos de Oliveira e Tércio Pires.

Foram indicados, em votação unânime, os juízes Themístocles Barbosa Ferreira Neto e Gilberto Ferreira da Cruz, que já atuavam na corte como juízes substitutos em segundo grau, e Dario Gayoso Júnior, magistrado da 8ª Vara Cível de Santos.

Por fim, o Órgão Especial promoveu o juiz Paulo Cícero Augusto Pereira, da 5ª Vara Cível de Ribeirão Preto, ao cargo de juiz substituto em segundo grau. A vaga é destinada à Seção de Direito Público do TJ-SP.