Bumbum na nuca. Exercícios para o Carnaval

A influenciadora digital Juju Salimeni será a musa do camarote da Decorbronze, empresa especializada em fitas corporais para bronzeamento, no sambódromo do Anhembi, durante o desfile das escolas de samba de São Paulo. Ao longo de sua carreira, Juju já foi destaque em diversos desfiles e, após dois anos longe do sambódromo por conta da pandemia, volta a marcar presença no evento pelo camarote da marca.

“O carnaval sempre fez parte da minha trajetória e poder voltar, após tanto tempo, agora como musa do camarote da Decorbronze, me deixa honrada. Já estou nos preparativos e ansiosa pelo meu look, que será confeccionado no dia, com as próprias fitas de bronzeamento, em um estilo bem carnavalesco e envolvente”, conta Juju Dona de um bumbum invejável.

A Decorbronze participa pela primeira vez do desfile e, além do camarote, ficou responsável pelo figurino de uma das alas da escola de samba Unidos de Vila Maria, que desfila na sexta-feira (17). “É uma honra e imensa alegria participar do carnaval de São Paulo e montar o figurino das passistas da escola com as nossas fitas”, comenta Ana Moreno, diretora da Decorbronze. “Além disso, ter a presença de uma mulher e profissional como a Juju Salimeni no nosso camarote representa tudo aquilo que acreditamos para a nossa marca sobre o empoderamento e bem-estar feminino”, finaliza.