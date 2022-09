Sente o cabelo pesado, opaco, sem vida e não tem cronograma capilar que resolva a situação? Você pode estar sofrendo com o efeito “build-up” — o acúmulo de resíduos na fibra capilar.

Mas não estamos falando de sujeira, mas sim de substâncias decorrentes dos produtos que usamos no cabelo. Isso pode acontecer por vários fatores, como a escolha dos produtos que não são ideais para o seu fio, usar o mesmo produto por muito tempo ou fazer sempre o mesmo tratamento, viciando as mechas a alguns componentes e substâncias.

Essa condição acaba deixando o cabelo pesado, sem vida e com aspecto de sujo, mesmo depois de lavado, também podendo levar a fios com pontas duplas, frizz, nós e coceira no couro cabeludo. Alguns dias depois da lavagem é normal sentir um pouco de coceira, alertando a necessidade de higienizar, mas se a coceira vem logo depois da lavagem, pode significar o acúmulo de resíduos.

Para evitar e combater a condição, fique atenta aos produtos que usa e a frequência de lavagem dos cabelos, assim como a temperatura da água, que deve ser morna ou fria. Não devemos lavar os cabelos todos os dias; intercalar ou variar os produtos pode evitar que o cabelo fique viciado nos componentes.

Shampoos de limpeza profunda ou antirresíduos podem ser úteis no processo de eliminação do efeito “build-up” e para evitar o futuro acúmulo de resíduos, podendo ser usados a cada 15 dias, 1 vez por semana ou mais, dependendo do tipo de cabelo.

A linha TRESemmé Detox Capilar que conta com shampoo, condicionador e máscara, elimina os resíduos tóxicos que se acumulam no cabelo, deixando as mechas nutridas, devolvendo brilhos e evitando o frizz. E o melhor de tudo, a fórmula não contém parabenos, nem corantes, produtos que podem se acumular nos fios e evitar que conquistem novamente sua saúde. A linha TRESemmé Detox Capilar é enriquecida com Chá Verde, Gengibre e Proteína do Trigo, limpando profundamente os fios.

Antes de lavar, sempre veja a quantidade ideal de produto na embalagem, seguindo as indicações para evitar sobrecarregar os fios. Nem sempre mais é melhor.

