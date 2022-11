O Buffet Infantil Mini Gente anunciou nesta quarta-feira (2), em suas redes sociais, o fechamento de todas as suas unidades em Americana e Piracicaba. A medida pegou clientes e funcionários de surpresa e gerou revolta em pais e mães que já estavam com contratos fechados e não conseguem contato com o Buffet após o anúncio.

Dezenas de clientes relataram ter feito pagamentos à vista para o Buffet, que até poucos dias continuava anunciando promoções de festas infantis. Em um grupo de whatsapp, pais trocam informações sobre contratos fechados e o golpe sofrido. Uma delas tinha festa marcada para hoje, às 13h.

Várias mães que estavam com contratos vão se reunir em frente à uma das unidades, nesta quarta-feira, para tratarem do acontecido. Entre elas, a conversa é de que os proprietários já não estão mais no Brasil.

Recentemente, o Mini Gente anunciou o encerramento das atividades das unidades de Porto Feliz e Boituva. Diante do ocorrido, pais e mães de Americana, Piracicaba e região procuraram a empresa preocupados com seus contratos, mas foram informados que o problema atingia apenas as unidades daquelas cidades e que as festas em Americana e Piracicaba ocorreriam normalmente. Na ocasião, a proprietária do Buffet, Carla Tomé, se manifestou nas redes sociais e disse que o problema aconteceu em função da pandemia, mas que os clientes de Porto Feliz e Boituva estavam sendo ressarcidos.