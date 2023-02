Bruna Griphao do BBB 23 se lança como cantora

Bruna Griphao debuta como cantora enquanto

está confinada na atual edição do Big Brother Brasil. A artista deixou preparado o single “Bandida”, que chega acompanhado de um videoclipe nesta segunda-feira, 6 de fevereiro, às 12h em seu canal do Youtube.

O trabalho marca o início de uma nova fase profissional da Bruna, que encontrou um novo caminho para expressar seu talento e experiências através da arte.

“A ideia de lançar a música enquanto eu tô no BBB é aproveitar o momento, essa é uma oportunidade enorme que a maioria dos artistas não tem. Mesmo eu tendo uma visibilidade, mesmo sendo atriz há tantos anos, é um mercado diferente, uma outra proposta, e com o Big Brother talvez eu possa alcançar meus objetivos e chegar a mais pessoas com algo que é tão importante e especial para mim, que é a música.”, conta Bruna.

Confira: ADA.lnk.to/Bandida

“Bandida” é uma canção autoral, que retrata o empoderamento feminino aos olhos e vivências da artista multifacetada de apenas 23 anos.

“Eu sou compositora, sempre tive o hábito de escrever. Escrever tudo que acontecia comigo e botar no papel, em forma de poesia, em forma de música. Para “Bandida”, que marca meu debut como cantora, a gente decidiu fazer um som mais leve. Eu levei para o estúdio um texto meu meio pronta, fui lapidando com a ajuda de profissionais, compositores, produtores, que me ajudaram a transformar aquilo em música e chegamos nesse resultado final que eu amei”, conta.

Dias antes de entrar para o BBB 23, Bruna Griphao surpreendeu os seus seguidores soltando a voz ao som de Gloria Groove, nos stories do Instagram. A repercussão positiva tomou conta da web e fortaleceu o caminho desenhado pela artista que possui conexão com a música desde criança.

“Eu sempre tive vontade de cantar, mas sempre me coloquei num lugar em que eu era só atriz, não cantora, mesmo nos papéis que eu fazia, onde eu tinha que cantar para os testes. Achava que eu era uma atriz e que poderia cantar em alguns momentos, em alguns papéis.. mesmo sempre tendo tido vontade, me sentia meio impostora comigo mesma. Então a partir dos últimos acontecimentos na minha vida, eu comecei a tomar coragem, a postar as coisas na internet e ver a reação das pessoas. Comecei a minha aula de canto e passei a me sentir mais segura. Além disso, me conectei também com as pessoas da música, que me fizeram acreditar que poderia dar certo.”, conta Bruna.

Bruna Griphao que estreou na televisão como atriz em 2008, passou por produções no cinema, atuou em peças de teatro, séries e novelas, permanece em cena no reality da TV Globo ocupando um dos papéis principais da trama da vida real e conquistando o público com sua verdade e autenticidade.

Letra da música de Bruna Griphao:

Esse rostinho vai te dar trabalho

Eu vou f* com a tua vida

Acha que eu gosto mas é o contrário

Me chama de bandida

E quando eu desço eu olho pra você

Vou rebolar no teu colo, marco meu território

Só não se ilude eu não vou te obedecer

Nosso lance é transitório nada é obrigatório

Eu vou te dar corda

Mas cuidado se não tu se enforca

Amor, eu vou te dar corda

Mas cuidado se não tu se enforca

E quando a gente acorda

Olha a mina do teu lado

Pode relaxar você não tá sonhando acordado

Me pede pra ficar eu falo

É complicado

Eu disse que ia te dar trabalho