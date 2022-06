O vereador Thiago Brochi (PSDB) realizou nesta segunda-feira (20) uma vistoria no IML (Instituto Médico Legal) de Americana para conhecer as condições de trabalho dos funcionários e ouvir demandas de estrutura do órgão. O parlamentar também conheceu as dependências do necrotério.

A técnica de enfermagem Gerusa Alves Rossi, que há 11 anos trabalha no IML, acompanhou o vereador durante a vistoria. Junto do IC (Instituto de Criminalística), o IML de Americana atende a nove municípios da região, considerando a cidade sede: Artur Nogueira, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Hortolândia, Monte Mor, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré.

Desde 2016 funciona a sede integrada das equipes de perícias Criminais e Médico-Legais (IC/ML). O imóvel fica na Rua Ângelo Pascote, no Jardim Industrial Nossa Senhora de Fátima, sendo responsável pelas perícias de corpo de delito. O prédio conta com consultório clínico e ginecológico, salas de espera, para laudos, arquivos e laboratórios, além de necrotério com salas próprias para necropsias comuns e de cadáveres putrefeitos.

“Junto com Americana, é uma região que abrange aproximadamente um milhão e meio de habitantes”, destaca Thiago Brochi. “Vamos procurar colaborar para que possa ser melhorada a estrutura de trabalho aos médicos legistas e peritos criminais”, completa.