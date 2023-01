Presidente da Câmara de Americana, vereador Thiago Brochi

fez esta quinta-feira (12) uma vistoria nas obras de manutenção e revitalização do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) “Dr. Pedro Pioli Júnior”, na Rua Dom Pedro II, no Centro.

Iniciados no último dia 4, os trabalhos têm previsão de término de sessenta dias. Durante esse período, a assistência especializada será feita excepcionalmente nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde). Como os atendimentos do CEO são referenciados pela rede básica, os pacientes são informados em qual UBS darão sequência ao tratamento.

Segundo informações da prefeitura, no prédio estão sendo executados serviços de limpeza e reparo das calhas; substituição do telhado; substituição do forro; revisão da rede elétrica; pintura interna e externa; serviços de serralheria para ajustes de janelas, substituição de fechaduras, adequações das portas internas e instalação de uma grade na porta principal. As obras são realizadas através de recursos federais de R$ 350 mil, destinados no ano passado através de emenda parlamentar do deputado federal Capitão Derrite (PL).

As unidades em que os profissionais do CEO estão alocados durante as obras são as dos bairros Jardim São Paulo (cirurgia oral e odontopediatria), Vila Gallo (Raio-X e odontopediatria), Jardim Alvorada (bucomaxilo e pacientes especiais), Parque das Nações (endodontia) e Jardim Ipiranga (periodontia). A equipe da coordenação permanecerá na sede da Secretaria de Saúde, na Avenida Bandeirantes, nº 2.390.

“Importante esse investimento na saúde bucal de Americana, que atende todo ano a milhares de cidadãos, incluindo idosos, crianças e pessoas com deficiência”, ressalta Brochi. “Proporcionará melhor estrutura e atendimento à população do SUS (Sistema Único de Saúde)”, finaliza.

