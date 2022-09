O vereador Thiago Brochi (PSDB) reuniu-se nesta sexta-feira (2) com o diretor-comandante da Gama (Guarda Municipal de Americana), Marco Aurélio da Silva, e o inspetor Wendeo Santos. O parlamentar encaminhou ao Poder Executivo uma indicação para a compra de fuzis modelo 5,56 com capacidade de 30 tiros para a corporação.

“A indicação vem em excelente momento. Diante do aumento do poderio de arma dos criminosos, é essencial que a Guarda Municipal seja equipada com armamento deste tipo para garantir a segurança da população”, explicou Marco Aurélio.

Recentemente foram entregues 35 dispositivos elétricos incapacitantes (Sparks) para a Gama, equipamentos adquiridos com recurso de R$ 550 mil, repassado ao município por emenda parlamentar do governo do estado a pedido do vereador.

Também integraram o pacote de equipamentos 305 cinturões táticos com acessórios em polímero a todos os patrulheiros, seis motocicletas com kit de patrulhamento e a central de monitoramento (vídeo wall), já instalada no Centro de Controle da Gama.

O diretor da Gama informou ainda que está em andamento o processo de aquisição de 120 pistolas de calibre 9 milímetros, com utilização de recursos de R$ 300 mil obtidos junto ao governo federal por intermédio do vereador.

“Investir em segurança pública é uma das prioridades da Administração e estamos colaborando para ampliar as condições e equipamentos da Gama”, ressaltou Brochi.